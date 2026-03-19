La ministra de Seguridad de la Nación llega a Mendoza este viernes: el motivo de su visita

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, arribará a Mendoza este viernes para firmar un convenio con su par provincial, Mercedes Rus .

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Según pudo averiguar Los Andes, la funcionaria de Javier Milei tendrá un paso fugaz por la provincia, ya que el convenio que firmará será sobre la “interoperabilidad” del Laboratorio Provincial de Identificación Balística. Es decir un acuerdo entre la Policía de Mendoza y la Policía Federal Argentina sobre su uso, explicaron .

La ministra Rus anticipó que el motivo de la visita surgió en la reunión del Consejo de Seguridad Interior , que se desarrolló en Córdoba este martes. El encuentro fue encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación y el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Iván Velasco.

Durante la jornada se desarrolló un panel de exposición de experiencias provinciales en el que participaron Córdoba y Mendoza, puntualmente. Córdoba presentó los resultados de su política de reducción de homicidios, y Mendoza, expuso el desarrollo de sus laboratorios científicos aplicados a la investigación criminal.

En ese marco, detalló que el Ministerio Público Fiscal presentó el funcionamiento del Registro Provincial de Huellas Genéticas, mientras que el Ministerio de Seguridad y Justicia expuso el trabajo del Laboratorio Forense Digital, el Laboratorio de Certificación de Alcoholímetros y el recientemente inaugurado Laboratorio Provincial de Identificación Balística.

Mercedes Rus-Mendoza La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, en la reunión del Consejo de Seguridad Interior Prensa Gobierno

Según explicó Rus, este último laboratorio cumple un rol central en la investigación de delitos vinculados al uso ilegal de armas de fuego. “El laboratorio de identificación balística tiene que ver con los mercados ilegales de armas de fuego y con la lucha contra el comercio y el traslado ilegal de armas, que afecta no solo a la provincia de Mendoza sino al país”, afirmó.

En conferencia de prensa este miércoles, la ministra Rus indicó: “Mendoza es la única provincia del país cuya policía va a contar con un laboratorio de este estilo y prontamente haremos convenio con la Policía Federal, que es la fuerza nacional que tiene un sistema parecido, para poder hacer interoperable el sistema de Mendoza con el de la Federal”.

“Y de esa forma hacerlo con otros países también. Hay 80 países que manejan este sistema de identificación balística y por el cual nos podríamos unir”, completó la funcionaria de Alfredo Cornejo.

Finalmente, este jueves se confirmó la visita de la ministra Monteoliva para firmar tal convenio.