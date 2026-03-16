WhatsApp: el truco definitivo para liberar espacio en Google Drive sin borrar tus chats

Descubrí como configurar el respaldo de WhatsApp y no pagar por espacio extra en la nube ni comprometer el almacenamiento de tu teléfono.

Es probable que tu almacenamiento en Google Drive se agote por las copias de seguridad de WhatsApp. Descubrí alternativas para liberar espacio.

Muchos usuarios de WhatsApp sufren por la falta de espacio en sus teléfonos y en la nube de Google. La clave para solucionar este problema no es borrar conversaciones importantes, sino entender la diferencia entre la copia de seguridad tradicional y el respaldo local que la aplicación genera automáticamente en tu dispositivo cada madrugada.

La mayoría de las personas realiza copias de seguridad de forma automática sin notar que Google Drive comparte sus 15 GB gratuitos con otros servicios esenciales como Gmail y Google Fotos. Cuando este límite se alcanza, el correo electrónico deja de recibir mensajes, lo que obliga a muchos a pagar por suscripciones de almacenamiento adicionales que podrían evitarse con una configuración adecuada del mensajero.

image Diferencias clave entre el respaldo local y la nube Existen dos tipos de protecciones para tus datos: la copia de seguridad en la nube y el respaldo local. La copia en la nube se aloja en los servidores de Google o iCloud y es la única que te permite recuperar tus mensajes si cambias de teléfono o si te roban el equipo. En cambio, el respaldo local es un archivo encriptado que WhatsApp genera diariamente a las 2 de la mañana dentro de la carpeta interna del celular denominada "WhatsAppDatabases". Este último no consume espacio en tu cuenta de Google, pero solo sirve para restaurar la información en el mismo teléfono.

WhatsApp funciona depositando directamente cada archivo recibido en el almacenamiento del usuario porque la empresa no ofrece servidores de alojamiento perpetuo para el contenido multimedia. Por esta razón, cuando se recibe una foto o un video, el archivo suele duplicarse si no se ajusta la configuración: el elemento vive dentro de la base de datos de la aplicación y también se muestra en la galería del dispositivo, consumiendo el doble de recursos físicos de la memoria interna. Para mitigar esto, una opción efectiva es desactivar la visibilidad de archivos multimedia en los ajustes de chats, lo que mantiene el contenido ordenado solo dentro de la app.

image Estrategias para liberar espacio y usar tarjetas SD Si el almacenamiento interno está al límite, se puede configurar WhatsApp para que la copia de seguridad sea menos frecuente, eligiendo la opción de realizarla mensualmente o solo cuando se presiona el botón de guardar de forma manual. Otra técnica fundamental es excluir los videos del respaldo en la nube, ya que estos archivos representan la mayor carga de datos y saturan rápidamente el espacio compartido de Google. Dentro de la sección de administración de almacenamiento, la aplicación permite filtrar archivos que pesan más de 5 MB para eliminarlos de forma masiva y rápida.

image Para quienes tienen dispositivos con ranura para memoria expandible, es posible mover la información a una tarjeta SD para liberar la memoria principal. Aunque WhatsApp no ofrece una opción nativa para establecer la SD como almacenamiento predeterminado, se puede utilizar un explorador de archivos para mover manualmente la carpeta de WhatsApp a la tarjeta de memoria. Al hacer esto, es necesario recordar que los archivos movidos dejarán de estar visibles de forma inmediata en la aplicación, por lo que se recomienda realizar este proceso principalmente como una forma de archivo o respaldo externo.