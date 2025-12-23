23 de diciembre de 2025 - 07:56

Sin pagar: la herramienta poco conocida de Gmail para liberar espacio y borrar archivos pesados

Siguen los dolores de cabeza para los usuarios de Google porque se alcanza muy rápido el límite gratuito de 15 GB de almacenamiento. ¿Qué hacer?

Por Ignacio Alvarado

Gmail cuenta con una función poco conocida que permite liberar espacio de almacenamiento sin necesidad de pagar por un plan extra.

La herramienta resulta clave si se tiene en cuenta que Google ofrece apenas 15 GB gratuitos para Gmail, Drive y Fotos, y que al superar ese límite comienzan las restricciones en todos los servicios asociados.

Almacenamiento lleno en Google y problemas con los archivos
Entonces, en Google Drive, ya se pueden subir archivos ni imágenes, lo que impide agregar documentos o realizar copias de seguridad de fotos y videos.

En Gmail ya no entran los correos electrónicos, complicando la vida cotidiana. Además, las apps colaborativas de Google, como Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos, Vids y Formularios, también se ven afectadas: no se pueden crear archivos nuevos ni editar los existentes hasta que se libere espacio.

El código para borrar archivos y liberar espacio en Gmail

Una de las opciones más directas es el uso de comandos de búsqueda avanzada dentro del correo.

Al escribir larger:15MB en la barra de búsqueda, el sistema muestra todos los correos que pesan 15 megabytes o más, generalmente asociados a archivos adjuntos. El número puede modificarse, por ejemplo a larger:5MB, para detectar mensajes menos pesados pero igualmente prescindibles. Desde allí, se pueden revisar y eliminar en bloque, recuperando espacio de manera rápida.

Filtrado de mensajes y archivos pesados en Gmail
La otra función de Gmail para liberar espacio de almacenamiento sin pagar por la nube

A esta alternativa se suma una función integrada recientemente llamada “Gestionar suscripciones”. Desde una computadora, se accede a través del panel lateral izquierdo de Gmail, dentro de la opción “Más”. Allí aparece un listado de newsletters, tiendas online y servicios que envían correos periódicos. Con un solo clic, Gmail permite cancelar la suscripción sin salir de la plataforma.

En algunos casos, la baja se limita a una lista puntual y no a todas las comunicaciones del servicio, por lo que Gmail también habilita el acceso directo al sitio web del remitente.

De todos modos, Google advierte que la cancelación no siempre es inmediata y puede demorar algunos días, según los tiempos de actualización de cada emisor. El objetivo es simplificar un proceso que hasta ahora requería buscar enlaces de baja ocultos en cada correo promocional.

