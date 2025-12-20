Gmail saturado: las funciones ocultas que permiten ordenar miles de mensajes en pocos minutos

Gmail, la plataforma de correo de Google ofrece herramientas poco difundidas para reorganizar mensajes , filtrar envíos y priorizar contenidos importantes. Estas opciones ayudan a reducir el desorden acumulado con el tiempo y facilitan una gestión más clara del correo electrónico diario, sin recurrir a programas adicionales ni procesos complejos.

Con el paso de los años, la acumulación de mensajes puede convertir la bandeja de entrada en un espacio difícil de manejar. Correos antiguos, notificaciones automáticas y suscripciones se mezclan con mensajes relevantes, lo que complica la búsqueda de información importante y afecta la organización general del correo.

Para enfrentar este escenario, Gmail incorpora distintas alternativas de visualización que se activan desde el ícono de engranaje ubicado en la esquina superior derecha. Dentro de la sección “Tipo de bandeja de entrada”, el usuario puede seleccionar opciones como “Lo importante primero”, “No leído primero”, “Destacado primero”, “Bandeja de entrada prioritaria” o “Varias bandejas de entrada”. Al elegir alguna de ellas, los mensajes se reorganizan automáticamente según el criterio seleccionado.

Además, la opción “Personalizar” permite ajustar la cantidad de correos visibles, definir qué pestañas se muestran y modificar otros aspectos del diseño . Estas configuraciones ayudan a tener un mayor control sobre los mensajes entrantes y a destacar aquellos que requieren atención inmediata.

Gmail admite el uso de puntos en el nombre de usuario sin cambiar la cuenta de destino, lo que permite identificar de dónde provienen los correos.

Otra función útil para clasificar correos es el uso de alias con el signo más (+) en la dirección de Gmail. Al registrarse en un sitio web, se puede añadir un texto adicional al nombre de usuario. Todos los mensajes llegarán a la misma cuenta, pero podrán filtrarse de forma automática mediante reglas específicas.

De manera complementaria, Gmail también permite utilizar puntos dentro de la dirección de correo sin cambiar el destino de los mensajes. Esta característica facilita distinguir el origen de los envíos y organizar contactos personales y profesionales usando variantes de una misma dirección.

Para automatizar esta organización, es posible crear filtros desde la sección “Filtros y Direcciones Bloqueadas”. Allí se define el criterio, la carpeta de destino y la aplicación del filtro a mensajes nuevos o existentes. De este modo, los correos se clasifican de forma inmediata y ordenada.

Mantener una bandeja de entrada organizada evita la saturación, reduce el riesgo de pasar por alto comunicaciones importantes y mejora la experiencia general de uso del correo electrónico.