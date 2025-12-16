Verano 2026: un destino creció en las búsquedas de Google y Mendoza quedó entre los lugares favoritos

De cara al verano 2026, los hábitos de viaje de los argentinos muestran cambios claros en la forma de planificar vacaciones: un destino de la Patagonia se disparó en gran medida en las búsquedas y, al mismo tiempo, creció con fuerza el interés por viajar fuera del país, según datos difundidos por Google .

Entre los diez destinos nacionales más buscados durante todo el 2025 se encuentra la provincia de Mendoza , ocupando el séptimo lugar y por encima de Puerto Iguazú y las Termas de Río Hondo.

Con la llegada de la temporada alta, la compañía tecnológica presentó el ranking de los destinos más consultados en el buscador en 2025, tanto a nivel nacional como internacional. Villa Traful, Neuquén, es quien lidera el ranking de las búsquedas recientes con un 84%, siendo perseguido por Florianópolis, Brasil.

Además, dio a conocer un estudio global elaborado junto con Deloitte que analiza el futuro del turismo y proyecta que la llegada de turistas internacionales a la Argentina podría duplicarse hacia 2040 , hasta alcanzar los 15 millones de visitantes.

Los hoteles siguen siendo la opción preferida de los argentinos : en 2025, representaron el 70% de las búsquedas de alojamiento para destinos nacionales e internacionales.

Además, crece el interés por los viajes al exterior: durante el último trimestre del año, el 53% de las consultas de vuelos fueron orientadas a destinos internacionales.

En este sentido, las búsquedas relacionadas con “vuelos baratos” crecieron un 18% entre 2024 y 2025. Y los eventos de descuento no se quedaron atrás: Travel Sale alcanzó su máximo histórico con un aumento de las búsquedas del 14% interanual, mientras que durante el Cyber Monday 2025 las búsquedas de vuelos en su primer día crecieron 73% respecto de la jornada anterior.

En Argentina, las tendencias de búsqueda confirman que la industria turística está atravesando un momento de transformación. Así lo explicó Alex Waltuch, Director Comercial para los sectores de Finanzas, Turismo y Sector Público en Google Argentina.

“En las búsquedas conviven el entusiasmo por descubrir nuevos destinos, el crecimiento de los eventos de descuento y la exigencia de los viajeros para sus próximas vacaciones. Entender estos patrones es clave para que las marcas puedan anticiparse y ganar relevancia”, detalló.

La visión para Argentina de cara a 2040

Google realizó junto con Deloitte un estudio global que presenta una perspectiva sobre cómo podría evolucionar el turismo en Argentina durante las próximas dos décadas.

A nivel local, el informe anticipa un crecimiento sostenido tanto en la llegada de turistas como en los viajes al exterior. En cuanto a la recepción de turismo, podría duplicarse la llegada de visitantes internacionales y alcanzar los 15 millones en 2040, impulsado por una tasa de crecimiento anual estimada entre 2,5% y 3,5%. En paralelo, el estudio prevé que los viajes de argentinos al exterior también sigan creciendo, con un aumento anual de entre 1,5% y 2,5%.