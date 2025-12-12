12 de diciembre de 2025 - 13:53

El paraíso verde esmeralda a 3 horas de Argentina, ideal para este verano

Selva, playas escondidas y mar verde esmeralda hacen uno de los destinos más lindos y naturales de Brasil para el verano 2025.

Por Andrés Aguilera

Selva atlántica, playas escondidas y un mar de tono verde esmeralda convierten a Ilhabela en uno de los destinos más impactantes del sudeste de Brasil. A unas tres horas de vuelo desde Argentina (vía São Paulo), esta isla combina naturaleza preservada, clima cálido y una sensación de desconexión total, ideal para disfrutar el verano lejos de las multitudes.

Un santuario natural frente al Atlántico

Más del 80 % de Ilhabela forma parte del Parque Estadual de Ilhabela, un área protegida de Mata Atlántica que resguarda senderos selváticos, cascadas y una biodiversidad excepcional.

Este dato, confirmado por el Instituto Forestal del Estado de São Paulo, explica por qué la isla mantiene un entorno tan verde y poco urbanizado.

La combinación entre selva y mar genera un paisaje único: montañas cubiertas de vegetación que caen directo al océano, con playas pequeñas, íntimas y de aguas claras.

Playas de agua verde y rincones escondidos

Ilhabela cuenta con más de 40 playas, muchas accesibles solo por senderos o en lancha. Praia do Curral y Perequê son las más concurridas y familiares, mientras que Castelhanos, Jabaquara y Bonete se destacan por su entorno salvaje y su mar transparente.

El color verde esmeralda del agua se debe a la profundidad y a la vegetación submarina, lo que convierte a la isla en un lugar ideal para snorkel y buceo.

Cómo llegar desde Argentina

Desde Buenos Aires, el vuelo a São Paulo dura unas 2 horas y 30 minutos. Desde allí, se viaja por ruta hasta São Sebastião (aprox. 3 horas) y se cruza en ferry hacia Ilhabela, un trayecto corto y frecuente que dura entre 15 y 20 minutos.

El acceso es sencillo y muy utilizado por turistas argentinos, especialmente en verano.

Hospedaje, gastronomía y clima

Ilhabela ofrece posadas boutique, hoteles con vista al mar y casas rodeadas de selva. La gastronomía mezcla pescados frescos, mariscos y cocina brasileña con toques internacionales, especialmente en el Vila, el centro histórico de la isla.

El clima es tropical, con temperaturas que rondan los 26 °C a 30 °C en verano. Si bien puede haber lluvias cortas, estas mantienen el verde intenso que caracteriza al destino.

Checklist para tu viaje

  • Entorno: selva atlántica protegida.

  • Playas: Curral, Castelhanos, Bonete y Jabaquara.

  • Imperdible: playas accesibles solo en lancha.

  • Acceso: vuelo a São Paulo + ferry.

  • Actividades: snorkel, senderismo y cascadas.

