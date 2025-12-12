El paraíso verde esmeralda a 3 horas de Argentina, ideal para este verano

Selva atlántica, playas escondidas y un mar de tono verde esmeralda convierten a Ilhabela en uno de los destinos más impactantes del sudeste de Brasil . A unas tres horas de vuelo desde Argentina (vía São Paulo), esta isla combina naturaleza preservada, clima cálido y una sensación de desconexión total, ideal para disfrutar el verano lejos de las multitudes.

El paraíso natural del sur de Brasil a 2 horas de Argentina, ideal para este verano

Más del 80 % de Ilhabela forma parte del Parque Estadual de Ilhabela , un área protegida de Mata Atlántica que resguarda senderos selváticos, cascadas y una biodiversidad excepcional.

Este dato, confirmado por el Instituto Forestal del Estado de São Paulo, explica por qué la isla mantiene un entorno tan verde y poco urbanizado.

La combinación entre selva y mar genera un paisaje único: montañas cubiertas de vegetación que caen directo al océano, con playas pequeñas, íntimas y de aguas claras.

Ilhabela cuenta con más de 40 playas , muchas accesibles solo por senderos o en lancha. Praia do Curral y Perequê son las más concurridas y familiares, mientras que Castelhanos , Jabaquara y Bonete se destacan por su entorno salvaje y su mar transparente.

El color verde esmeralda del agua se debe a la profundidad y a la vegetación submarina, lo que convierte a la isla en un lugar ideal para snorkel y buceo.

Cómo llegar desde Argentina

Desde Buenos Aires, el vuelo a São Paulo dura unas 2 horas y 30 minutos. Desde allí, se viaja por ruta hasta São Sebastião (aprox. 3 horas) y se cruza en ferry hacia Ilhabela, un trayecto corto y frecuente que dura entre 15 y 20 minutos.

image

El acceso es sencillo y muy utilizado por turistas argentinos, especialmente en verano.

Hospedaje, gastronomía y clima

Ilhabela ofrece posadas boutique, hoteles con vista al mar y casas rodeadas de selva. La gastronomía mezcla pescados frescos, mariscos y cocina brasileña con toques internacionales, especialmente en el Vila, el centro histórico de la isla.

El clima es tropical, con temperaturas que rondan los 26 °C a 30 °C en verano. Si bien puede haber lluvias cortas, estas mantienen el verde intenso que caracteriza al destino.

Checklist para tu viaje