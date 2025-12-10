10 de diciembre de 2025 - 12:10

El paraíso natural del sur de Brasil a 2 horas de Argentina, ideal para este verano

Aguas cristalinas, morros verdes y playas familiares hacen un destino ideal para quienes buscan mar tranquilo y naturaleza en 2025.

Por Andrés Aguilera

Con aguas transparentes, vegetación atlántica y playas ideales para hacer snorkel, Bombinhas es uno de los destinos más buscados del sur de Brasil. A solo dos horas de vuelo desde Argentina (vía Florianópolis), este pequeño municipio de Santa Catarina combina naturaleza preservada, clima cálido y un ambiente familiar perfecto para unas vacaciones tranquilas.

Aguas claras y playas perfectas para snorkel

Bombinhas es famosa por su mar transparente y por tener algunas de las aguas más limpias de la región. Praia de Bombinhas, Bombas, Mariscal y Canto Grande son las más concurridas, pero también las más cómodas para familias.

Para quienes buscan calma total, Sepultura y Lagoinha son verdaderos acuarios naturales. Según el IBAMA, esta zona forma parte de un área de preservación ambiental, lo que explica la claridad del agua y la gran cantidad de peces tropicales.

Naturaleza preservada y senderos con vistas increíbles

Bombinhas está rodeada por la Mata Atlántica, una de las selvas más biodiversas del mundo.

El sendero hacia el Morro do Macaco es uno de los paseos más famosos: ofrece vistas panorámicas del archipiélago de Arvoredo, un área de conservación marina reconocida por su fauna.

El Mirante 360°, los paseos en kayak y las excursiones de avistaje de tortugas completan la experiencia natural del destino.

Cómo llegar desde Argentina y dónde hospedarse

Desde Buenos Aires hay vuelos directos a Florianópolis, con una duración aproximada de dos horas. Desde el aeropuerto hasta Bombinhas el viaje por ruta toma entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas, dependiendo del tráfico estival.

En hospedaje, Bombinhas ofrece posadas familiares, departamentos frente al mar, hoteles boutique y complejos con piscina. Las zonas de Bombinhas Centro y Mariscal son las más buscadas por turistas argentinos.

Gastronomía fresca y ambiente familiar

La cocina local se basa en pescados frescos, camarones, ostras y platos tradicionales de Santa Catarina.

En verano, el paseo gastronómico de Bombinhas se llena de bares, heladerías y restaurantes sobre la costanera, creando un ambiente animado pero siempre familiar.

Checklist para tu viaje

  • Playas imperdibles: Sepultura, Lagoinha, Bombinhas y Mariscal.

  • Naturaleza: tortugas, peces tropicales y Mata Atlántica.

  • Acceso: vuelo a Florianópolis + ruta corta.

  • Gastronomía: pescados frescos y cocina catarinense.

  • Clima: ideal entre noviembre y marzo.

