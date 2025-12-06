La Selección Argentina y Brasil podrían tener un choque decisivo en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce su grupo y, según los resultados del Mundial, el equipo de Scaloni podría cruzarse con Brasil en instancias decisivas.

El superclásico de las Americas se podria dar en el próximo Mundial.

El sorteo hizo lo suyo y los grupos quedaron compuestos para el próximo Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección Argentina, integrará el Grupo J y debutará frente a Argelia el 16/6.

Con los grupos ya conformados, es inevitable que comiencen las especulaciones sobre en qué instancia podría enfrentarse Argentina con las grandes potencias, entre ellas Brasil. Cabe destacar que este posible duelo no sería necesariamente el primer cruce sudamericano para el equipo de Lionel Scaloni. Si Argentina se queda con el primer puesto de su grupo y Uruguay finaliza segundo en el suyo , donde deberá medirse con España, ambos podrían encontrarse en los 16avos de final.

image La selección Argentina ya conoce sus desafíos en la cita mundialista. Gentileza ¿Cuándo se enfrentarían Argentina y Brasil? Si todo transcurre sin sorpresas y ambos equipos finalizan como líderes de sus grupos, quedarán en la misma parte del cuadro y, de avanzar, el clásico podría disputarse en semifinales.

Si se consideran a los mejores terceros, el abanico de posibilidades se vuelve amplio y especulativo, por lo que resulta imposible precisar en qué instancia podrían enfrentarse los dos equipos. En cambio, si una selección queda como líder y la otra como escolta, solo en una eventual gran final sería posible que se cruzaran.

image Así es el cuadro del Mundial 2026 a partir de los 16avos de Final. Gentileza La ruta de la selección Argentina La celeste y blanca ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial 2026, integrando el Grupo J, el debut del equipo albiceleste será ante Argelia el 16 de junio, mientras que su segundo encuentro será contra Austria el 22 de junio. La fase inicial concluirá con el partido frente a Jordania el 27 de junio, completando así el calendario de la primera etapa del torneo.