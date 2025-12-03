3 de diciembre de 2025 - 18:27

Sebastián Villa podría jugar en Brasil: la abultada cifra que cobraría Independiente Rivadavia

El atacante Azul interesa en dos instituciones cariocas muy poderosas, que estarían dispuestas a hacer jugosas ofertas.

Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivadavia

Después de ser campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, siendo una de las máximas figuras del equipo que capitanéo desde su llegada, Sebastián Villa planea los pasos a seguir en su carrera deportiva. Con la vuelta a la Selección Colombia como principal objetivo, el delantero apunta alto.

Flamengo y Gremio interesados en Sebastián Villa:

Según confirmó el propio jugador en sus redes sociales luego del festejo por la consagración, su futuro está alejado del Bautista Gargantini. Incluso, la despedida sonó apresurada teniendo en cuenta que todavía no se arregló su salida de manera formal.

Por estas horas la situación está atascada allí. El futbolista hace fuerza por emigrar, el club está dispuesto a dejarlo salir siempre y cuando ingrese dinero por su ficha, y los interesados en contratarlo ajustan el lápiz para presentar ofertas.

A partir de la información de TyC Sports, dos instituciones de Brasil serían las principales opciones que el entorno del colombiano maneja en estos momentos. Se trata del Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, y Gremio. Sin dudas, un mercado muy seductor para Villa. Los trascendidos incluso hablan de que el Mengao ya oficializó una primera propuesta dirigida a la Lepra.

La postura de Independiente Rivadavia sobre el valor de Villa:

En octubre de este año, durante la previa del duelo de semifinales ante River Plate, Independiente decidió comprar el 20% restante de los derechos económicos del delantero, asegurándose así la totalidad de su ficha. Lejos de soñar con retenerlo, se trató de una jugada preventiva para quedarse con todo el dinero en caso de una venta.

Cuando por estas semanas se anunció su salida, el Azul finalmente le puso el precio a su estrella: 8.000.000 de dólares. Sin embargo, el número parece haber resultado algo bajo y ante el acercamiento de varias instituciones (hasta se nombró un supuesto interés de River Plate), el monto cambió. En ese aspecto, parece que para contratar al número 22 habrá que poner una cifra cercana a los 15.000.000 de dólares.

El mensaje es claro: Independiente Rivadavia necesita reforzarse para participar de la Copa Libertadores por primera vez en su historia, y quiere utilizar la venta de Sebastián Villa como la catapulta para lograrlo.

