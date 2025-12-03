Sebastián Villa podría jugar en Brasil: la abultada cifra que cobraría Independiente Rivadavia

El atacante Azul interesa en dos instituciones cariocas muy poderosas, que estarían dispuestas a hacer jugosas ofertas.

Después de ser campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia, siendo una de las máximas figuras del equipo que capitanéo desde su llegada, Sebastián Villa planea los pasos a seguir en su carrera deportiva. Con la vuelta a la Selección Colombia como principal objetivo, el delantero apunta alto.

Luego de salir campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, Sebastián Villa anunció que no continuará en el club en 2026 y despertó el interés de varios equipos del continente. Entre ellos se destacan dos gigantes del Brasileirao. Según confirmó el propio jugador en sus redes sociales luego del festejo por la consagración, su futuro está alejado del Bautista Gargantini. Incluso, la despedida sonó apresurada teniendo en cuenta que todavía no se arregló su salida de manera formal.

Por estas horas la situación está atascada allí. El futbolista hace fuerza por emigrar, el club está dispuesto a dejarlo salir siempre y cuando ingrese dinero por su ficha, y los interesados en contratarlo ajustan el lápiz para presentar ofertas.

A partir de la información de TyC Sports, dos instituciones de Brasil serían las principales opciones que el entorno del colombiano maneja en estos momentos. Se trata del Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, y Gremio. Sin dudas, un mercado muy seductor para Villa. Los trascendidos incluso hablan de que el Mengao ya oficializó una primera propuesta dirigida a la Lepra.

La postura de Independiente Rivadavia sobre el valor de Villa: Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia de Mendoza Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia de Mendoza En octubre de este año, durante la previa del duelo de semifinales ante River Plate, Independiente decidió comprar el 20% restante de los derechos económicos del delantero, asegurándose así la totalidad de su ficha. Lejos de soñar con retenerlo, se trató de una jugada preventiva para quedarse con todo el dinero en caso de una venta.