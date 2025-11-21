Sufre Independiente Rivadavia: Sebastián Villa y un mensaje a modo despedida, su futuro estaría en River

Sebastián Villa subió una historia a su cuenta de Instagram junto a Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia.

El delantero colombiano Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, en la que le agradeció al presidente Daniel Vila por la "oportunidad" que le dio en su vuelta al fútbol argentino. Desde la entidad del Parque, manifestaron que no está vendido por el momento.

Sebastián Villa: su agradecimiento al presidente de Independiente Rivadavia El extremo de 29 años, que salió campeón de la Copa Argentina con la Lepra, el 5 de noviembre pasado tras marcar el penal definitivo en la definición contra Argentinos Juniors, escribió un cálido posteo: "Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá".

image Sebastián Villa y su historia en Istagram. Gentileza. Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia Autor de diez goles y 16 asistencias en 60 encuentros, todo indica que Villa, quien llegó a Independiente Rivadavia en julio de 2024, no continuaría en Independiente, pese a que tiene contrato hasta mediados de 2026, y sería transferido en el mercado de pases de este verano.

El colombiano fue incorporado por el conjunto cuyano tras su paso por Beroe de Bulgaria, donde arribó después de haberse ido de Boca en medio de problemas con la Justicia, ya que atravesó dos causas, una por violencia de género -de la que ya cumplió su condena- y otra por abuso sexual.