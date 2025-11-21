21 de noviembre de 2025 - 11:48

Sufre Independiente Rivadavia: Sebastián Villa y un mensaje a modo despedida, su futuro estaría en River

Sebastián Villa subió una historia a su cuenta de Instagram junto a Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia.

INDEPENDIENTE RIVADAVIA. Sebastián Villa se despidió del Azul y le agradeció al presidente Daniel Vila. 

El delantero colombiano Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, en la que le agradeció al presidente Daniel Vila por la "oportunidad" que le dio en su vuelta al fútbol argentino. Desde la entidad del Parque, manifestaron que no está vendido por el momento.

Sebastián Villa y su historia en Istagram.

Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Autor de diez goles y 16 asistencias en 60 encuentros, todo indica que Villa, quien llegó a Independiente Rivadavia en julio de 2024, no continuaría en Independiente, pese a que tiene contrato hasta mediados de 2026, y sería transferido en el mercado de pases de este verano.

Con respecto a lo futbolístico, el colombiano logró volver a su mejor nivel bajo las órdenes de Alfredo Berti y no se quedará a jugar la Copa Libertadores del 2026, sino que buscará un nuevo destino para su carrera. Todavía no se sabe si será en el país o el exterior.

El destino de Sebastián Villa: ¿jugará en River Plate?

En las últimas horas, el rumor es muy fuerte. El colombinao Sebastián Villa estaría a una firma de convertirse en jugador de River Plate. Su representante Rodrigo Riep, tendría todo encaminado para que el exjugador de Boca, que se fue en medio de un coflicto judicial, se transforme en jugador del Millonario. Las próximas horas serán decisivas.

