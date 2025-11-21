Sufre Independiente Rivadavia: Sebastián Villa y un mensaje a modo despedida, su futuro estaría en River

El delantero colombiano Sebastián Villa se despidió de Independiente Rivadavia a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram, en la que le agradeció al presidente Daniel Vila por la "oportunidad" que le dio en su vuelta al fútbol argentino. Desde la entidad del Parque, manifestaron que no está vendido por el momento.
Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia
Autor de diez goles y 16 asistencias en 60 encuentros, todo indica que Villa, quien llegó a Independiente Rivadavia en julio de 2024, no continuaría en Independiente, pese a que tiene contrato hasta mediados de 2026, y sería transferido en el mercado de pases de este verano.
El destino de Sebastián Villa: ¿jugará en River Plate?
En las últimas horas, el rumor es muy fuerte. El colombinao Sebastián Villa estaría a una firma de convertirse en jugador de River Plate. Su representante Rodrigo Riep, tendría todo encaminado para que el exjugador de Boca, que se fue en medio de un coflicto judicial, se transforme en jugador del Millonario. Las próximas horas serán decisivas.