21 de noviembre de 2025 - 18:23

Marcelo Gallardo recurre al pasado para el trascendental duelo con Racing

River Plate juega contra la Academia el próximo lunes, en un choque que puede marcar el futuro cercano para el Muñeco.

El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Racing el lunes

El equipo de Marcelo Gallardo visitará a Racing el lunes

Foto:

GENTILEZA.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

River Plate se prepara para el clásico con la Academia

River Plate: el Muñeco dio pistas del posible equipo ante Racing Club

Por Redacción Deportes
El jugador podría volver a Núñez  debido a que en el Bayer Leverkusen, el nuevo entrenador no lo tiene entre sus prioridades. Podría salir a préstamo. El deseo del jugador es volver al Millo. 

El Diablito mira a River: señales de un posible retorno que ilusiona al Millonario

Por Redacción Deportes

Los cambios de Marcelo Gallardo respecto a ese feliz antecedente:

COPA ARGENTINA. River Plate.
Marcelo Gallardo apostar&aacute; al mismo equipo que venci&oacute; en Copa Argentina

Marcelo Gallardo apostará al mismo equipo que venció en Copa Argentina

Ese parado táctico y sus intérpretes serán emulados prácticamente en pleno por el DT el próximo lunes, cuando tenga que visitar al mismo rival al cual superó en esa ocasión. Las excepciones se darán por lesiones, ya que un futbolista que no estuvo aquella vez ya está de regreso, y otro que fue titular no podrá estar.

El primero de los casos se da en la mitad de la cancha, con el retorno de Enzo Pérez. Después de haber sido titular ante Vélez en el Amalfitani y demostrar que sigue siendo uno de los mejores del plantel, el volante jugará desde el arranque. Respecto a esa formación de la Copa Argentina, ingresaría por Castaño o Portillo.

Mientras tanto, arriba se da la segunda modificación respecto a esa tarde positiva. Facundo Colidio, asistidor de Salas para el solitario gol del número 7, sigue recuperándose de una lesión y no podrá participar del encuentro. En su lugar estará Sebastián Driussi, que no atraviesa un buen momento pero busca amigarse con el arco.

El posible once de River Plate para jugar con Racing:

Así, de no ocurrir ninguna situación imprevista, el equipo que jugará ante Racing Club el lunes desde las 19:15 horas será: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo busca vender a jugadores para poder incorporar

La lista negra de Marcelo Gallardo sigue sumando nombres: dos titulares están a la venta

Por Emanuel Cenci
River Plate visitará a Vélez con varios cambios

River Plate empieza a definir el equipo para jugar con Vélez Sarsfield

Por Redacción Deportes
Hockey Césped. UN San Juan y Los Tordos también están en cuartos de final. Las Azulgranas fueron campeonas del Apertura y Las Patitas lograron el primer puesto en la fase clasificatoria en este Clausura 2025.

Hockey Césped: Un sábado para disfrutar de cuatro partidos de gran nivel

Por Gonzalo Tapia
Milton Giménez retornará al once inicial de Boca Juniors

Con cambios, Boca Juniors delinea su equipo para enfrentar a Talleres

Por Redacción Deportes