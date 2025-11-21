Marcelo Gallardo recurre al pasado para el trascendental duelo con Racing

Los cambios de Marcelo Gallardo respecto a ese feliz antecedente:
Ese parado táctico y sus intérpretes serán emulados prácticamente en pleno por el DT el próximo lunes, cuando tenga que visitar al mismo rival al cual superó en esa ocasión. Las excepciones se darán por lesiones, ya que un futbolista que no estuvo aquella vez ya está de regreso, y otro que fue titular no podrá estar.
El primero de los casos se da en la mitad de la cancha, con el retorno de Enzo Pérez. Después de haber sido titular ante Vélez en el Amalfitani y demostrar que sigue siendo uno de los mejores del plantel, el volante jugará desde el arranque. Respecto a esa formación de la Copa Argentina, ingresaría por Castaño o Portillo.
Mientras tanto, arriba se da la segunda modificación respecto a esa tarde positiva. Facundo Colidio, asistidor de Salas para el solitario gol del número 7, sigue recuperándose de una lesión y no podrá participar del encuentro. En su lugar estará Sebastián Driussi, que no atraviesa un buen momento pero busca amigarse con el arco.
El posible once de River Plate para jugar con Racing:
Así, de no ocurrir ninguna situación imprevista, el equipo que jugará ante Racing Club el lunes desde las 19:15 horas será: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas.