River Plate le ganó a Racing Club y pasó a semifinales de la Copa Argentina

River Plate venció a Racing Club en Rosario, en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina , en un partido de alta tensión, y consiguió cortar una racha de cuatro derrotas en fila, para intentar olvidar la eliminación de la Copa Libertadores.

Y en el inicio de un encuentro electrizante, Racing no pudo darle buen final a una chance clarísima y de contra sorprendió River con una magistral definición de Maximiliano Salas, el hombre del conflicto con los hinchas académicos tras su polémica salida. Nadie se había acomodado aún y el elenco de Marcelo Gallardo se ponía en ventaja.

River tuvo el segundo apenas un puñado de minutos después, tras una mala salida de los dirigidos por Gustavo Costas: Salas definió ante el achique de Facundo Cambeses y el "1" tapó el remate. El Millonario controla las acciones y obliga a su rival a lanzamientos largos. Racing luce cortado en su mediocampo, aunque encontró una chance clara en un cabezazo de Facundo Mura que controló muy bien Franco Armani.

Con el correr de los minutos, Racing equilibró y consiguió darle mejor destino al balón. Con Santiago Solari sobre derecha y Tomás Conechny sobre la izquierda, busca hacer ancho el campo de juego para provocar los caminos al gol. Sobre los 25, Maravilla Martínez tuvo su chance y perdió ante el achique de Armani, tras una buena asistencia de cabeza de Conechny. Y enseguida, otra vez el "9" tuvo su chance, pero no consiguió acertar al arco y Racing lo lamentó.

Antes de la media hora, había una certeza rondando en el aire del Gigante de Arroyito: ambos estaban regalando un partidazo.

EL GOL QUE SE ERRÓ MARAVILLA ANTE RIVER A los 25 del PT, el delantero de Racing tuvo una inmejorable chance para igualar el marcador pero falló. #CopaArgentinaEnTyCSports . pic.twitter.com/XBQt3IX4Xj

Racing Club mereció un poco más

Racing tuvo una chance más, apenas pasada la media hora de juego: desde un balón parado, ganó Bruno Zuculini y Armani controló debajo del arco. Racing conseguía inclinar el campo, ante un River agazapado y sin poder hacerse de la tenencia del balón. Juan Fernando Quintero, más tirado sobre la derecha para intentar controlar las subidas de Gabriel Rojas, no consiguió ser eje de circulación y su equipo lo sintió. El fastidio de Marcelo Gallardo, sobre el epílogo del primer tiempo, lo decía todo.

River Plate Racing y River disputaron un primer tiempo de altísima intensidad y múltiples situaciones sobre los arcos. Gentileza

El complemento mostró otra imagen en el comienzo. River volvió a dar un paso al frente y no se dejó atropellar por la Academia. Sin embargo, poco le duró la intención al Millonario. Más por obligación que convicción, Racing volvió a instalarse en campo rival, aunque exhibiendo algunas fragilidades en su última línea.

Esa fragilidad le permitió a Colidio un mano a mano con Cambeses, que ganó el "1", aprovechando las dudas del delantero sobre su posición cuando partió el pase. El trámite era de ida y vuelta, sin llegar a ser bien jugado, pero sin control absoluto del encuentro por parte de ambos equipos.

River volvió a tener una chance tras otro centro de Acuña, un mal rechazo de la defensa académica y Nacho Fernández provocó la reacción de Cambeses, que envió el balón al córner.

El correr de los minutos hizo todo cuesta arriba para Racing, que encima perdió a Maravilla Martínez por expulsión. Los cambios que decidió Costas desde el banco no fueron solución. River cada vez se hizo más sólido en defensa y la Academia fue perdiendo claridad e ideas.

El pitazo final de Mastrángelo, en un cierre caliente, dejó al mundo River celebrando y con una especie de bálsamo para la herida que significó la eliminación de la Copa Libertadores. Ahora, en el horizonte millonario aparece Independiente Rivadavia.

El minuto a minuto de Racing y River: