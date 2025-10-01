Marcelo Gallardo apostará a la misma base para revertir el mal momento de River Plate

El entrenador Millonario no hará demasiadas modificaciones para enfrentarse con Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La importancia de este partido de cuartos de final de Copa Argentina creció exponencialmente para River Plate en los últimos días. En vez de ser un escollo dentro de un calendario apretado, resulta una de las pocas chances para levantar cabeza en medio de un mal momento. Por ese motivo, Marcelo Gallardo se la jugará por la experiencia.

A partir de lo que se observó durante los trabajos de la semana, el entrenador no hará muchos cambios en el once inicial respecto a lo que viene jugando de forma habitual. El bajo nivel ante Palmeiras y Deportivo Riestra no hizo mella en la consideración del DT. Por ese motivo, el Muñeco respetará la base de la formación inicial que saltó al Monumental el pasado domingo con algunas modificaciones en puestos claves.

River Plate, con la misma base para jugar contra Racing: River Plate - Gonzalo Montiel Gonzalo Montiel volvería a la titularidad en el equipo de Marcelo Gallardo En el fondo aparece el primer cambio, con el regreso de Gonzalo Montiel en lugar de Fabricio Bustos, responsable del segundo tanto en el choque con el Malevo del fin de semana. En la zaga, por su parte, volvería Lautaro Rivero por Paulo Díaz.

Sobre la mitad del terreno llega la primera duda del entrenador, que aguarda para decidir si le da titularidad al colombiano Kevin Castaño o a Ignacio Fernández. Sus acompañantes si están definidos, y serán Portillo y Galoppo. La zona de gestación se completará con Juan Fernando Quintero, uno de los pocos aprobados en estos momentos de zozobra.

Arriba, el Muñeco todavía no se decide por el acompañante de Maximiliano Salas, que tendrá un partido aparte ante su exclub Racing. Una de las posibilidades más concretas es que Facundo Colidio forme dupla ofensiva, mientras que también puede aparecer Santiago Lencina, lo que cambiaría la propuesta del equipo.