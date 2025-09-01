1 de septiembre de 2025 - 18:19

Video: qué dijo Maximiliano Salas, delantero de River sobre el cruce con Racing por la Copa Argentina

Maximiliano Salas se refirió al cruce de la Copa Argentina vs. Racing, de donde se fue envuelto en polémica, y le quitó peso: "Estoy muy tranquilo". Video.

Maximiliano Salas, goleador de River Plate, habó sobre el cruce de semifinales con Racing por la Copa Argentina.

Maximiliano Salas, goleador de River Plate, habó sobre el cruce de semifinales con Racing por la Copa Argentina. 

Asentado en River de inmediato y echando por tierra las teorías sobre los tiempos de adaptación, a Maximiliano Salas el destino le puso de nuevo a Racing en el camino. Más específicamente, la Copa Argentina, que en cuartos de final lo cruzará con el club del que se fue en conflicto tras ejecutar la cláusula de rescisión. ¿Es un partido especial? "Es uno más", señaló el delantero tras el triunfo sobre San Martín (SJ).

A pesar del morbo natural que se generó ni bien el Millonario pasó a Unión en octavos de final, Salas, el gran protagonista de la historia, le bajó los decibeles y aseguró estar "muy tranquilo", al ser consultado sobre lo que significa tener a la Academia en frente después de haberse ido envuelto en polémica.

La voz de Maximiliano Salas tras el triunfo de River sobre San Martín de San Juan

Después de analizar su buen momento en River y lo que dejó el triunfo 2-0 sobre los sanjuaninos con gol incluido, el punta de 27 años palpitó el cruce con Racing: "Es un partido más. El que gana pasa a semifinales. Estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá".

GzxKAwhWoAAUdSQ
Maximiliano Salas, figura y goleador de River Plate.

Maximiliano Salas, figura y goleador de River Plate.

Calmo como de costumbre, con un semblante sobrio, Salas no se inmutó ante la pregunta al margen de la repercusión que podía generar. Y esta claro que, más allá de su prudencia, cuando se jueguen los cuartos de final de la Copa Argentina (aún sin fecha confirmada) será una situación especial por lo que vivió en Racing y también por cómo se fue.

Embed

Después de ganar la Copa Sudamericana y la Recopa, el delantero estuvo a punto de renovar con la Academia pero el llamado de Gallardo le cambió los planes: aceptó sumarse a River y Jorge Brito accionó los 8 millones de euros de la cláusula de rescisión, acto que hizo estallar a Diego Milito y todo mundo celeste y blanco.

