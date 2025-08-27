Captan a una familia metiéndose a un área prohibida de lobos de Cabárceno y el video se hce viral

Una familia que visitó el Parque de la Naturaleza de Cabárceno (España) será denunciada tras colarse en el recinto de lobos , poniendo en riesgo su vida y la de los animales. El incidente fue grabad o por el creador de contenido Xtrauss y el video fue difundido en redes sociales este domingo, lo que permitió a Cantur, empresa pública que gestiona el parque, actuar de inmediato.

En las imágenes se ve cómo dos adultos y un menor acceden al espacio tras saltar una valla de madera y suben a un risco para observar a los animales desde dentro. Varias decenas de lobos merodeaban cerca del lugar en el que se encontraban, lo que multiplicaba el peligro de la situación.

Xtrauss, quien grabó la escena y la difundió en TikTok, narraba sorprendido en el vídeo lo que estaba presenciando:

"Estamos viendo a una familia subida al borde de la instalación de los lobos. El lobo está abajo, merodeando, a ver qué pasa, porque lógicamente no es un lugar normal donde los visitantes se puedan subir. No sé qué están haciendo, es una maldita barbaridad", comentó mientras filmaba.

En las imágenes, se observa cómo los lobos dan vueltas en círculos debajo del risco, atentos a los movimientos de los turistas. El tiktoker advierte el riesgo evidente de la situación:

"Ahí no se puede estar, un mínimo traspiés y te caes dentro de la instalación de los lobos. Yo me pregunto: ¿no pueden darse una vuelta y venir donde estamos nosotros o limitarse al vallado?".

El joven también señaló que los protagonistas del vídeo estaban “fuera del recorrido turístico” y criticó especialmente que, en el momento de descender del risco, los adultos “dejaron sola a la niña”, exponiéndola aún más al peligro.

El video como prueba

La empresaCantur confirmó que ha puesto el vídeo a disposición de la Guardia Civil para identificar a los responsables y tramitar la denuncia correspondiente. La empresa subrayó su "condena absoluta" a este tipo de comportamientos, que calificó de "incívicos y temerarios".

Además, recordaron que el parque cuenta con normas de acceso claras, señalización visible, vigilancia y miradores estratégicos desde los que se puede observar a los animales en semilibertad sin poner en riesgo a visitantes ni fauna.

La directora general de Cantur, Inés Mier, explicó que ya se están revisando los accesos al recinto de lobos para reforzar la seguridad ya que la familia tuvo que pasar por una zona que no está habilitada para el público, con el objetivo de evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir.

También indicó que, una vez identificados los infractores, se determinará si lo ocurrido constituye una infracción administrativa o penal.