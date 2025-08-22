La miniserie de Disney+ sobre un peligroso culto liderado por una mujer ¿basada en una historia real?

Disney+ presentó uno de los thrillers psicológicos más impactantes de su catálogo. Una serie que explora los oscuros secretos de una secta liderada por una mujer, combina drama y suspenso mientras sigue a personajes atrapados en una red de manipulación y abuso.
Se llama “La familia: un culto australiano”. Con ocho episodios, la producción australiana combina elementos de thriller y drama psicológico.
¿De qué va “La familia: un culto australiano”?
La serie sigue a una mujer que, al enfrentar los traumas de su infancia, se ve obligada a detener a la secta antes de que continúe dañando a más personas. El elenco principal incluye a Teresa Palmer, Miranda Otto y Guy Pearce, quienes interpretan a personajes profundamente marcados por la experiencia dentro del culto.
Inspiración en hechos reales
Aunque se trata de una obra de ficción, la trama de “La familia: un culto australiano” está basada en hechos reales ocurridos en Australia durante las décadas de 1960 y 1980. La historia se inspira en La Familia, un culto australiano de la "Nueva Era" liderado por Anne Hamilton-Byrne, que combinaba doctrinas religiosas occidentales y orientales.
El grupo fue conocido por adoptar ilegalmente a niños, mantenerlos aislados y, en algunos casos, administrarles LSD. En 1987, la policía australiana realizó una redada en el recinto del culto, conocido como Kai Lama, revelando las prácticas abusivas que llevaban a cabo.
El culto australiano de la "Nueva Era" que funcionó entre 1960 y 1970 y en el que se inspira la serie de Disney+.
Qué pasó con la líder del culto
En 1987, tras que dos niñas se escaparan y contaran la realidad del culto, la policía australiana realizó una redada en Kai Lama, la propiedad central del grupo, y descubrió las prácticas abusivas. Anne Hamilton-Byrne fue arrestada, pero debido a su avanzada edad y problemas legales, no recibió una condena prolongada como otros líderes de cultos.
Murió en 2019, a los 97 años, en un hogar de ancianos en Melbourne, Australia, debido a demencia.
Anne Hamilton-Byrne.
