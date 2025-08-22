22 de agosto de 2025 - 12:30

La miniserie de Disney+ sobre un peligroso culto liderado por una mujer ¿basada en una historia real?

En ocho episodios, la producción australiana relata los abusos y crímenes de Anne Hamilton-Byrne durante casi 30 años.

La miniserie sobre un culto en Australia que llegó a Disney+

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Disney+ presentó uno de los thrillers psicológicos más impactantes de su catálogo. Una serie que explora los oscuros secretos de una secta liderada por una mujer, combina drama y suspenso mientras sigue a personajes atrapados en una red de manipulación y abuso.

Se llama “La familia: un culto australiano”. Con ocho episodios, la producción australiana combina elementos de thriller y drama psicológico.

Embed - La Familia: Un Culto Australiano | Tráiler Oficial Subtitulado.

Inspiración en hechos reales

Aunque se trata de una obra de ficción, la trama de “La familia: un culto australiano” está basada en hechos reales ocurridos en Australia durante las décadas de 1960 y 1980. La historia se inspira en La Familia, un culto australiano de la "Nueva Era" liderado por Anne Hamilton-Byrne, que combinaba doctrinas religiosas occidentales y orientales.

El grupo fue conocido por adoptar ilegalmente a niños, mantenerlos aislados y, en algunos casos, administrarles LSD. En 1987, la policía australiana realizó una redada en el recinto del culto, conocido como Kai Lama, revelando las prácticas abusivas que llevaban a cabo.

El culto australiano de la "Nueva Era" que funcionó entre 1960 y 1970.
Qué pasó con la líder del culto

En 1987, tras que dos niñas se escaparan y contaran la realidad del culto, la policía australiana realizó una redada en Kai Lama, la propiedad central del grupo, y descubrió las prácticas abusivas. Anne Hamilton-Byrne fue arrestada, pero debido a su avanzada edad y problemas legales, no recibió una condena prolongada como otros líderes de cultos.

Murió en 2019, a los 97 años, en un hogar de ancianos en Melbourne, Australia, debido a demencia.

Anne Hamilton-Byrne.
