La miniserie de Disney+ sobre un peligroso culto liderado por una mujer ¿basada en una historia real?

En ocho episodios, la producción australiana relata los abusos y crímenes de Anne Hamilton-Byrne durante casi 30 años.

La miniserie sobre un culto en Australia que llegó a Disney+

Disney+ presentó uno de los thrillers psicológicos más impactantes de su catálogo. Una serie que explora los oscuros secretos de una secta liderada por una mujer, combina drama y suspenso mientras sigue a personajes atrapados en una red de manipulación y abuso.

Se llama “La familia: un culto australiano”. Con ocho episodios, la producción australiana combina elementos de thriller y drama psicológico.

¿De qué va “La familia: un culto australiano”? La serie sigue a una mujer que, al enfrentar los traumas de su infancia, se ve obligada a detener a la secta antes de que continúe dañando a más personas. El elenco principal incluye a Teresa Palmer, Miranda Otto y Guy Pearce, quienes interpretan a personajes profundamente marcados por la experiencia dentro del culto.

Embed - La Familia: Un Culto Australiano | Tráiler Oficial Subtitulado. Inspiración en hechos reales Aunque se trata de una obra de ficción, la trama de “La familia: un culto australiano” está basada en hechos reales ocurridos en Australia durante las décadas de 1960 y 1980. La historia se inspira en La Familia, un culto australiano de la "Nueva Era" liderado por Anne Hamilton-Byrne, que combinaba doctrinas religiosas occidentales y orientales.

El grupo fue conocido por adoptar ilegalmente a niños, mantenerlos aislados y, en algunos casos, administrarles LSD. En 1987, la policía australiana realizó una redada en el recinto del culto, conocido como Kai Lama, revelando las prácticas abusivas que llevaban a cabo.