La abogada del joven agredido en un cumpleaños de 15 habló con Aconcagua Radio

Un video sobre una golpiza recibida por un menor en un salón de fiestas mendocino , en el contexto de una fiesta de 15 años, causó conmoción en los mendocinos este fin de semana. Las imágenes, que muestran una violencia inusual, ha sorprendido a propios y extraños aunque, por lo visto, algunos empiezan a comentar que esta clase de situaciones, con violencia en las fiestas entre jóvenes o de parte de los encargados de seguridad, no son cosas infrecuentes, sino todo lo contrario.

Para conocer mejor del caso, en el programa Hermoso caos, de Aconcagua Radio , dialogaron con Susana Soleti , abogada del menor agredido en el salón Desert Gala . Cabe recordar que dos guardias de seguridad quedaron imputados por la golpiza que le propinaron al joven, llamado Matías Brizuela.

—Yo represento a la familia del menor desde la Asistencia a la Víctima del Ministerio de Seguridad. Independientemente de que es claro el video que se ha viralizado, y que ha sensibilizado tanto a la sociedad por ver la agresión que ha sufrido este menor, nos hemos constituido como querellantes, a los efectos de acompañar al Ministerio Público fiscal no solo en la acusación, sino en la investigación, porque queda mucha prueba pendiente por producir. Esto es muy reciente lo que ha sucedido, pero lo que también intentamos es que esto, en la medida de lo posible, no vuelva a suceder. Esto no debe, no puede suceder.

—Han sido imputados los dos integrantes del personal de seguridad. A veces contamos con videos como este que se ha viralizado tanto en redes sociales como en todos los tipos de medio, pero a veces no tenemos las pruebas y esta clase de cosas sí suceden, más de lo que creemos. Se desbordan esta clase de eventos. Imagínense ver como papás, hermanos, esta clase de videos.

—¿Cuál es la historia que narra la familia de Matías Brizuela? Porque en la otra campana se dice que Matías atacó al guardia, que le lastimó un pómulo… ¿Qué se narra en ese sentido?

—Entiendo que eso también es una estrategia para eximirse de responsabilidad.- Porque voy a dejar en claro algo que está más que probado y en el expediente. En primer lugar, el menor estaba en la lista de invitados. El menor ingresa porque le escanean su DNI, con lo cual figura que estaba en la lista de invitados y por eso ingresa normalmente al evento. Eso da por acreditado de que estaba en la lista de invitados. Una vez dentro del salón, va al guardarropas a dejar su campera y el cargador del celular y él en realidad iba con tres amigos, de los cuales uno de ellos es insulinodependiente. Ese amigo sufre una descompensación, se descompone, llama a sus amigos, y por eso salen del salón. El menor no estaba alcoholizado. Los padres lo trasladan a una clínica para ser asistido. En ningún momento trató de colarse. En ningún momento agredió. Cuando él salió a pedir que le trajeran algo dulce a su amigo, que estaba descompuesto (que así fue) es cuando se da cuenta de que, al salir, se ha olvidado su campera y su cargador. Cuando vuelve, no lo dejan entrar y le dicen que tendría que esperar a que termine la fiesta. En ese momento una persona se ofrece a ir a retirarle sus cosas y ese es el momento también en que un guardia de seguridad directamente le ejecuta un golpe de puño en la sien. Al día de hoy el menor nos dice que no entiende por qué le pegaron.

