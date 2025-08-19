19 de agosto de 2025 - 16:10

La subsecretaria de Empleo y Capacitación contó en Aconcagua Radio cómo funciona Enlace 2.0

La plataforma educativa lanzó su nueva versión, y Emilce Vega Espinoza compartió con la audiencia de Aconcagua Radio información sobre cómo se puede acceder a ella.

En el programa "En el medio de todo" de Aconcagua Radio, la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza, presentó Enlace 2.0, la nueva versión de la plataforma educativa gratuita y autogestionada que ofrece cursos en áreas productivas y tecnológicas con certificados oficiales.

Desarrollada íntegramente con talento local en el marco de una alianza público-privada, esta actualización incorpora una interfaz más intuitiva y recursos interactivos que facilitan el aprendizaje. El sistema es 100% autogestionado, lo que permite a cada usuario avanzar a su propio ritmo, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

"Está orientados para personas mayores de 18 años que tengan acceso a internet y algún dispositivo móvil", remarcó la funcionaria. "Esto puede ser un celular, una tablet, una notebook o una computadora de escritorio. Y también estamos trabajándolo con las oficinas de empleo de cada uno de los departamentos, que son los socios estratégicos en el territorio, porque muchas veces alguien quiere hacer el curso, pero no tiene conectividad o no tiene una compu, pero puede acercarse al municipio y vamos a trabajar en que se puedan dictar estas capacitaciones".

