18 de agosto de 2025 - 19:51

Miguel Doura dio detalles en Aconcagua Radio de los recientes descubrimientos incaicos en Los Andes

El artista e investigador dialogó con Aconcagua Radio y se explayó sobre el hallazgo difundido días atrás.

image
Por Redacción

En diálogo con "Haciendo Cumbre", programa de Radio Aconcagua, el artista e investigador Miguel Doura habló sobre un hallazgo que podría reescribir parte de la historia del Aconcagua. En la zona de Plaza de Mulas, a más de 4.200 metros de altura, se identificó una línea de pircas que confirma la presencia de los incas en áreas hasta ahora inéditas del “Coloso de América”.

Leé además

gustavo salgado hablo en aconcagua radio sobre los drones, recientemente desregulados por el gobierno nacional

Gustavo Salgado habló en Aconcagua Radio sobre los drones, recientemente desregulados por el Gobierno Nacional

Por Redacción
en aconcagua radio, petroka y la biyuya continua: humor patagonico para toda la familia

En Aconcagua Radio, Petroka y "La Biyuya continúa": humor patagónico para toda la familia

Por Redacción

El descubrimiento abre la posibilidad de que la ruta y los usos ceremoniales de la montaña fueran más extensos de lo que la arqueología había documentado. Etas estructuras de piedra son una pista clave de rituales y asentamientos que aún no fueron estudiados en profundidad.

El hallazgo aguarda ahora futuras investigaciones científicas que permitan contextualizarlo dentro de la cosmovisión inca y su vínculo con las montañas sagradas de los Andes.

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu habló en Aconcagua Radio sobre nuevas medidas para los productores

En Aconcagua Radio el ministro de Producción detalló medidas para enfrentar granizo y heladas

Por Redacción
Más de 73.000 mendocinos participan del canal de whatsapp que conecta trabajos.

En Aconcagua Radio dieron detalles del canal de Whatsapp para encontrar trabajo

Por Redacción
el dia del nino dejo saldo negativo para las pymes minoristas segun revelo la came en aconcagua radio

El Día del Niño dejó saldo negativo para las pymes minoristas según reveló la CAME en Aconcagua Radio

Por Redacción
hablo con aconcagua radio el sacerdote que critico la acumulacion de autos siniestrados en rivadavia

Habló con Aconcagua Radio el sacerdote que criticó la acumulación de autos siniestrados en Rivadavia

Por Redacción