Miguel Doura dio detalles en Aconcagua Radio de los recientes descubrimientos incaicos en Los Andes

En diálogo con "Haciendo Cumbre", programa de Radio Aconcagua, el artista e investigador Miguel Doura habló sobre un hallazgo que podría reescribir parte de la historia del Aconcagua. En la zona de Plaza de Mulas, a más de 4.200 metros de altura, se identificó una línea de pircas que confirma la presencia de los incas en áreas hasta ahora inéditas del “Coloso de América”.

El descubrimiento abre la posibilidad de que la ruta y los usos ceremoniales de la montaña fueran más extensos de lo que la arqueología había documentado. Etas estructuras de piedra son una pista clave de rituales y asentamientos que aún no fueron estudiados en profundidad.

El hallazgo aguarda ahora futuras investigaciones científicas que permitan contextualizarlo dentro de la cosmovisión inca y su vínculo con las montañas sagradas de los Andes.

