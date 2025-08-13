13 de agosto de 2025 - 18:48

Gustavo Salgado habló en Aconcagua Radio sobre los drones, recientemente desregulados por el Gobierno Nacional

El Ceo de Gustavo Salgado Contenidos analizó la reciente decisión del Gobierno Nacional, como así también los distintos tipos de drones que existen en el mercado.

image
Por Redacción

En diálogo con "En el medio de todo" por Aconcagua Radio, Gustavo Salgado - CEO de Gustavo Salgado Contenidos- analizó la reciente decisión del Gobierno Nacional de desregular el uso de drones en Argentina.

La medida elimina la obligación de licencias para equipos de hasta 25 kilos en zonas rurales y habilita su uso libre cuando pesan menos de 250 gramos.

Salgado detalló las diferentes categorías, costos y aplicaciones de estos dispositivos, desde labores agrícolas y tareas de inspección hasta usos recreativos. Además, destacó que los drones pueden convertirse en una alternativa original para regalar en el próximo Día del Niño.

