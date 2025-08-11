11 de agosto de 2025 - 19:20

Génesis Sandoval dialogó con Aconcagua Radio y contó cómo pasó de ser reina a candidata a concejal

La joven, oriunda de Tunuyán, fue reina de la Tonada y virreina de la Vendimia el año pasado. La charla que tuvo con Aconcagua Radio.

image
Por Redacción

En diálogo con "Haciendo Cumbre", de Aconcagua Radio, Génesis Sandoval —exreina de la Tonada y virreina de la Vendimia 2024— contó cómo pasó de representar a Tunuyán en los escenarios a dar el salto a la política local.

Leé además

Gabriel Vivanco: “Hemos desarrollado en Mendoza un néctar de flores fermentado”

Bebidas que nacen de flores: la innovadora propuesta del ingeniero agrónomo Gabriel Vivanco en Aconcagua Radio

Por Redacción
Las Jugueterías apuestan fuerte al Día del Niño.

En Aconcagua Radio analizaron las ventas anuales que impulsa el Día del Niño

Por Redacción

Reconocida por su compromiso con la comunidad, la joven reveló que su decisión de postularse como candidata a concejal surgió tras recibir convocatorias de distintos espacios políticos, interesados en sumar su mirada y energía a los proyectos del departamento.

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La desaceleración de la economía y la incertidumbre son los dos factores determinantes en estos momentos.

Análisis en Aconcagua Radio: El crecimiento económico de Mendoza se desacelera y genera incertidumbre

Por Redacción
Boleta Única de Papel

En Aconcagua Radio hablaron acerca de la boleta única de papel: claves y desafíos del nuevo sistema electoral

Por Redacción
aconcagua radio dialogo con chicos.net sobre su trabajo con ninos, ninas, adolescentes y jovenes

Aconcagua Radio dialogó con Chicos.net sobre su trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Por Redacción
patricia anzoategui en aconcagua radio: el problema de las falsas denuncias es que la justicia tarda anos en detectarlas

Patricia Anzoátegui en Aconcagua Radio: "El problema de las falsas denuncias es que la justicia tarda años en detectarlas"

Por Redacción