Génesis Sandoval dialogó con Aconcagua Radio y contó cómo pasó de ser reina a candidata a concejal

La joven, oriunda de Tunuyán, fue reina de la Tonada y virreina de la Vendimia el año pasado. La charla que tuvo con Aconcagua Radio.

En diálogo con "Haciendo Cumbre", de Aconcagua Radio, Génesis Sandoval —exreina de la Tonada y virreina de la Vendimia 2024— contó cómo pasó de representar a Tunuyán en los escenarios a dar el salto a la política local.

Reconocida por su compromiso con la comunidad, la joven reveló que su decisión de postularse como candidata a concejal surgió tras recibir convocatorias de distintos espacios políticos, interesados en sumar su mirada y energía a los proyectos del departamento.

Escucha la nota completa acá

