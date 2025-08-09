9 de agosto de 2025 - 17:36

Análisis en Aconcagua Radio: El crecimiento económico de Mendoza se desacelera y genera incertidumbre

Un informe de Fundación Mediterránea señala una recuperación moderada pero con desafíos para la provincia y el país, según explicó Jorge Day a Aconcagua Radio.

La desaceleración de la economía y la incertidumbre son los dos factores determinantes en estos momentos.

La economía de Mendoza y de Argentina en general experimenta una desaceleración tras una fuerte recuperación en la segunda mitad de 2024, según el último informe de la Fundación Mediterránea. La incertidumbre cambiaria, las altas tasas de interés y la falta de inversiones limitan el crecimiento y el empleo en el corto plazo.

En diálogo con Aconcagua Radio, Jorge Day, economista de IERAL y colaborador de la Fundación Mediterránea, explicó que el panorama económico local refleja las dificultades nacionales. “Cuando entró la nueva administración hubo una fuerte devaluación que impactó en el poder de compra y frenó la actividad económica”, señaló. “Después, a partir de la segunda mitad de 2024, se empezó a recuperar a un ritmo fuerte, pero ahora ese ritmo se desacelera y la economía crece muy lentamente”.

El experto señaló que factores como la incertidumbre respecto al dólar y la política monetaria han generado nerviosismo en los agentes económicos. “En marzo no quedó claro qué iba a pasar con el dólar, la gente se asustó. En abril se establecieron bandas cambiarias que tranquilizaron un poco, pero en julio hubo un episodio con las Letras de Liquidez (LED) que volvió a generar confusión”, detalló.

Sobre la política monetaria, Day comentó que el gobierno intenta reducir la inflación mediante tasas de interés altas, lo que encarece el crédito y dificulta la inversión. “Las tasas mortales, como las llamo, afectan la compra de bienes durables como autos o viviendas. La gente necesita crédito accesible para crecer y mejorar su calidad de vida, pero hoy es muy caro”, afirmó.

El economista explicó que para bajar la inflación y mantener estabilidad, el Banco Central restringe la liquidez y controla el dólar, pero con altos costos para la actividad productiva. “Para que la economía vuelva a crecer se necesitan inversiones y productividad, pero con estas tasas y la incertidumbre actual, ese proceso será lento”, anticipó.

En cuanto al empleo, Day subrayó que la generación de puestos de trabajo está estancada, sobre todo en el sector privado. “Para contratar más gente se necesita un aumento sostenido en la producción y ventas, pero con un crecimiento lento y costos elevados en dólares, las empresas están cautelosas. Además, el costo de despedir empleados es alto, por lo que prefieren no contratar”, explicó.

En conclusión, el economista indicó que la economía se encamina a una “normalidad” con crecimiento bajo y que hasta las elecciones se mantendrá un clima de espera y cautela. “Será un proceso más lento de lo que muchos quisieran, pero es la realidad que tenemos hoy”, finalizó.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com

