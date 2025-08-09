En Aconcagua Radio hablaron acerca de la boleta única de papel: claves y desafíos del nuevo sistema electoral

La implementación de la boleta única de papel nacional representa un cambio histórico en el sistema electoral argentino. Giselle Castelnuovo en diálogo con Aconcagua Radio , Giselle Castelnuovo, subsecretaria de Asuntos Políticos a nivel nacional, brindó detalles sobre el nuevo formato de boleta única de papel que se implementará por primera vez a nivel nacional, aunque ya tuvo una experiencia previa en Mendoza y destacó la capacitación, el combate a la desinformación y la coordinación con la Justicia como ejes centrales para el éxito de esta innovación.

“La boleta única papel nacional contiene todas las agrupaciones. El elector va a encontrar su oferta electoral completa —partidos, alianzas y candidatos— para elegir a quién quiere votar ese día”, explicó Castelnuovo.

En Mendoza, la votación incluirá la boleta única nacional y, por separado, una boleta con el diseño provincial para categorías provinciales, con dos urnas distintas. Aunque similares en estructura, las boletas nacional y provincial tienen diferencias: la nacional presenta las agrupaciones en columnas con categorías en filas horizontales, a diferencia de otras provincias como Córdoba, donde la disposición es distinta.

Respecto al diseño, “la boleta única nacional mostrará en la columna la identificación del partido, incluyendo nombre, color y logo, además de las fotografías de los dos primeros candidatos”, detalló. Sin embargo, señaló que a nivel nacional no habrá casillero para votar lista completa, dado que sólo se elige una categoría: cinco diputados nacionales.

Un cambio significativo es la eliminación del sobre: “Ya no se usa más el sobre, la boleta se dobla para evitar que se vea la selección y se introduce directamente en la urna”, destacó Castelnuovo.

Consultada sobre la baja participación electoral en los últimos comicios provinciales y cómo afrontan ese desafío, la subsecretaria comentó que “trabajan codo a codo con la Justicia Electoral en un plan integral de capacitación, que incluye medios, redes sociales y trabajo presencial en el territorio, para motivar a la ciudadanía a concurrir a votar”.

En este sentido, la capacitación incluye videos educativos aprobados por la Justicia, manuales para autoridades de mesa y fiscales, y la convocatoria abierta para quienes quieran participar como autoridades. “El registro público está disponible en las páginas de la Justicia Federal Electoral”, indicó.

Sobre la remuneración para quienes trabajen en las elecciones, Giselle explicó que aún no se definió el monto pero que habrá un viático por participación y otro por capacitación.

Respecto a posibles cambios en la ubicación de las mesas de votación en las escuelas, explicó que “es competencia exclusiva de la Justicia Electoral y todavía no está definido el padrón ni la distribución definitiva de las mesas”.

Al hablar de los principales desafíos en la implementación de la boleta única papel, resaltó que “la capacitación es clave para que el elector llegue ese día sabiendo qué va a encontrar, que no habrá más prolifereación de boletas y que encontrará su oferta electoral claramente”.

Finalmente, Giselle Castelnuovo aclaró cómo se considerará el voto en blanco o nulo: “Si se hacen dos marcas en distintas agrupaciones, no se puede identificar la voluntad del elector y se considera voto nulo. El voto en blanco es cuando no hay ninguna marca en la categoría”.

En cuanto a la identificación de boletas y urnas, dijo que la Justicia definirá los detalles, pero la idea es que estén bien diferenciadas por colores para evitar confusiones.

Con esta reforma, Argentina avanza hacia un sistema electoral más simple y transparente, con un fuerte respaldo en la capacitación ciudadana y el control judicial, buscando fortalecer la confianza en las elecciones nacionales.

