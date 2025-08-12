La clave del ingreso a la Franja de Gaza por parte de Israel, en Aconcagua Radio

El analista internacional Wálter Goobar ofreció, en charla con el programa Hermoso caos, algunas claves para entender la postura de Israel en el conflicto armado.

Los recientes anuncios del gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu, de tomar la Ciudad de Gaza en medio del conflicto con Palestina, ha puesto al mundo en alerta. El conflicto armado contra Hamas recrudece y, para entender los que está sucediendo en este momento álgido de la guerra en Medio Oriente, en Aconcagua Radio consultaron a Wálter Goobar, periodista especializado y analista internacional.

Según su análisis, el dato más relevante para entender esta cuestión es el hecho de que es “Israel el que financió a Hamas” porque “los cambios poblacionales de Israel” lo llevan a Palestina.

“Yo creo que es necesario explicar una cantidad de cosas que los medios hegemónicos, que de alguna manera trabajan muy coordinadamente con Israel, jamás han explicado. Entre otras cosas, lo que hay que explicar es que históricamente Israel, y particularmente Benjamín Netanyahu financió a Hamas”, dijo Goobar en la charla. Y aclaró: “Aunque suene a eso, esto no es una teoría es conspirativa porque están todos los datos precisos sobre esto. De hecho, una revista israelí, la revista +972 (nombre que se toma del código telefónico de país de Israel) explica con lujo de detalles que hasta el 2018 Benjamín Netanyahu dejaba pasar dinero, millones de dólares, desde el Emirato de Catar a Hamas. Dinero físico. Pero, después de ese año, ese dinero aumentó considerablemente”.

Según remarcó el especialista, “esto se hizo con conocimiento de los distintos servicios de inteligencia de Israel. ¿Cómo puede ser que supuestamente el gobierno de Netanyahu estuviera financiando al que es su peor enemigo? ¿Cómo puede ser que el gobierno de Israel ignorase todas las alertas acerca del atentado del 7 de octubre de 2023? De esto hay un cúmulo de evidencias y el propio Netanyahu ya reconoció que este financiamiento de Hamás se hacía con el conocimiento de los servicios de inteligencia, del Mossad y de los servicios de inteligencia militares”.

Para Goobar, “de alguna manera se quiso crear, o Netanyahu quiso crear, un escenario para una guerra total contra los palestinos. ¿Por qué? Porque históricamente la financiación de los grupos más radicales dentro del movimiento palestino ha venido de Israel, así como ha financiado a otros movimientos vinculados o cercanos a Isis, del Medio Oriente”.