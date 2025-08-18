18 de agosto de 2025 - 20:18

El Día del Niño dejó saldo negativo para las pymes minoristas según reveló la CAME en Aconcagua Radio

Salvador Femenía, vocero de la CAME, hizo un balance del reciente Día del Niño en Aconcagua Radio.

El Día del Niño 2025 no trajo el alivio esperado para los comercios minoristas. A pesar de la fuerte presencia de promociones y descuentos, la jornada dejó un saldo negativo para las pymes, según informó en Aconcagua Radio Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con el relevamiento de la entidad, las ventas registraron una leve caída en comparación con 2024, pero el dato más alarmante fue la contracción del ticket promedio real, que se desplomó un 21,1%. Esta merma refleja que, aunque hubo movimiento en los locales, los consumidores gastaron considerablemente menos que en años anteriores, priorizando precios bajos y compras más acotadas.

La caída del ticket promedio se convierte así en el principal motivo de preocupación para el sector, que enfrenta un panorama incierto en los próximos meses electorales.

