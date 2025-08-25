Salvaje agresión a un menor en una fiesta de 15: constatan lesiones y definen si imputan a 2 patovicas

El video de un adolescente de 16 años siendo brutalmente agredido por, al menos, dos personas en un salón de eventos de Luján de Cuyo -y quienes ya han sido identificados como guardias de seguridad - ha causado gran conmoción en Mendoza y en todo el país.

Según denunció la familia del chico golpeado en una publicación en redes sociales -donde se adjunta el video y que se ha viralizado -, la víctima es Matías Brizuela y entre la noche del sábado y la madrugada del domingo había asistido a un cumpleaños de 15 en el salón Desert (ubicado en ruta Panamericana).

Más allá de la publicación en redes , la familia radicó una denuncia formal en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, y la causa está en manos del fiscal Gustavo Stroppiana . A Brizuela se lo citó para que se presentara durante el transcurso de hoy, lunes , en la sede del Cuerpo Médico Forense . Allí los peritos lo revisaron para intentar constatar las lesiones . La confirmación las heridas , resulta clave para avanzar en las imputaciones contra dos de los patovicas que se ven en el video .

"Las lesiones a nivel físico ya han sido constatadas, pero ahora faltan las pericias psicológicas , porque el chico no está bien", resumió la abogada Susana Soleti, de la Dirección de Asistencia a la Victima Ministerio de Seguridad y quien acompaña a la víctima y su familia.

Según confirmó la abogada, las lesiones físicas de Matías han sido constatadas en parte de su cara , el estómago y otros sectores de su cuerpo .

Ocurrió en Luján de Cuyo. "Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron", relató la madre de la víctima.https://t.co/GHlFp9jri1 pic.twitter.com/6617fYQpWR — LOS ANDES (@LosAndesDiario) August 24, 2025

"Hay varios videos filmados por chicos que estaban en la fiesta, y hay varios de ellos que están ofreciendo sus testimoniales porque vieron todo. De hecho, en los videos se escuchan los gritos de chicos y chicas pidiendo que dejen de golpearlo", agregó Soleti.

Aunque son varias las personas que se ven en el video, alrededor del adolescente reducido y tirado en el piso, la acusación apunta a dos guardias de seguridad específicamente. Ambos están identificados y, según trascendió, son empleados del mismo salón de eventos.

Brutal golpiza

Entre la noche del sábado 23 y la madrugada del domingo 24 de agosto, Matías y tres amigos habían llegado al Desert. De los cuartro adolescentes, solo tres ingresaron ya que -según relataron en la denuncia-, el cuarto se quedó afuera a raíz de una descompostura.

Los tres jóvenes estuvieron unos pocos minutos en el interior del salón ubicado en Chacras de Coria, donde -según relataron la víctima y su familia- buscaron algunos caramelos y otros dulces para llevarle a su amigo que intentaba recuperarse afuera (aparentemente había sufrido una baja de azúcar y con los dulces buscaban ayudarlo).

Siempre de acuerdo a la denuncia, los tres amigos regresaron a la puerta para darle los caramelos a su amigo. Sin embargo, cuando Matías quiso regresar al interior del salón para buscar su campera, allí fue reducido y atacado salvajemente por los dos patovicas. Y esta es la secuencia que quedó grabada.

"Miren lo que le hicieron a mi hijo Matías Brizuela, los de seguridad de Desert Gala. HOY 2:00 AM 24/08/25, fiesta de 15 años", describió Virginia Verdier, madre de la víctima, en la descripción del video que compartió en las redes sociales para denunciar la agresión. La publicación no tardó en propagarse.

"Sin razón lo atacaron, golpearon, asfixiaron. Se desmayó y perdió conocimiento, lo arrastraron", destacó la mujer en la misma publicación.

"Él estaba en la fiesta, con DNI lo dejaron entrar, al salir para irse se olvidó la campera con su cargador, en el vestidor", describió la mujer. Y fue cuando Brizuela regresó a buscarla que se encontró con la salvaje y sorpresiva agresión de parte de los empleados de seguridad (uno lo redujo en el suelo y el otro lo golpeó ininterrumpidamente durante varios segundos).

La mujer detalló que su hijo hasta tenía el número del guardarropas -el 038- que confirmaba que, efectivamente, tenía una campera guardada en el lugar y era por la que había regresado.

"(Matías) le pide permiso para volver a entrar a buscar su campera a un 'patova', como le dicen ellos. Lo deja entrar. Ya habían reservado un Cabify, y, sin motivo, loco y violento lo ataca este hombre, por decirle de alguna manera, a un inocente joven de 16 años que le intentaba explicar que solo buscaba su campera", se explayó su madre.

"Deplorable, humanamente inaceptable"

Al final de su descargo y denuncia pública, la madre de Matías Brizuela definió el ataque como "deplorable" y "humanamente inaceptable", a la vez que calificó al agresor como "miseria de persona". También criticó al Desert al hacerlo "responsable 100 %" de la situación que vivió su hijo.

En cuanto al estado de Matías, en el transcurso del domingo fue dado de alta en la Clínica de Cuyo, donde se encontraba internado tras la golpiza.

El comunicado del salón de fiestas

En su cuenta de Instagram, desde el salón de fiestas Desert (@deserteventos) compartieron un sintético y escueto comunicado.

"Desert Eventos comunica que, a raíz de las informaciones surgidas en diferentes redes sociales y medios de comunicación digital, la empresa manifiesta que, en relación a los hechos de público conocimiento acaecidos el día 24/08/2025, los organismos correspondientes han tomado intervención en el asunto y se encuentran en investigación", indicaron.

Además, destacaron que "se aclara que todos los eventos a realizarse en el establecimiento no sufrirán modificación alguna".