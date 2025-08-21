Video: un sindicalista agredió a Eduardo Feinmann en la puerta de la radio

Un nuevo episodio de violencia tuvo como protagonista al sindicalista Marcelo Peretta , quien este martes agredió al periodista Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre.

"Unión por la Plata": el video que viralizó Manuel Adorni y desató la furia de Anabel Fernández Sagasti

Diputados: los socios radicales de Javier Milei justificaron sus votos a favor del Gobierno

Según testigos y un video difundido por el sitio Bardeo News, Peretta quien es secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, esperó al comunicador en la calle Mansilla para insultarlo y confrontarlo físicamente . El dirigente llegó hasta allí para reclamarle disculpas por críticas que Feinmann había expresado en su programa .

En video que se hizo viral se lo escucha a Peretta decir: "¿Sabés quién soy?... Ahí está mi hijo, quiero que le digas por qué soy un garca . Qué dijiste de mí, qué tenés conmigo. Usas tu programa que lo escucha todo el mundo para bardearme todos los días y yo jamás intercambié ninguna opinión con vos".

"Peretta ¿me viniste a amenazar?", respondió el periodista y lo confrontó de frente: "Me hiciste operar con un consultor para decir que vos tenías grandes chances de ganar una elección".

Luego se subió a su auto y cuando el sindicalista le golpeó la ventana diciéndole "te vas escapado", Feinmann se bajó furioso: "Escapado de qué, yo no me voy escapado de nada".

Embed El candidato a diputado Marcelo Peretta agredió a Eduardo Feinmann pic.twitter.com/qN4BQLb78z — bardeonews (@bardeonews) August 21, 2025

Peretta le pegó una patada a Feinmann

"Qué pasa, ¿querés pelar salame?", repitió Peretta. “Bardeas por los medios, cobarde. Te vas y te escapás. Sos el peor periodista argentino. ¿Qué me mirás, salame? Sin vergüenza", le gritó Peretta antes de que el comunicador se fuera.

Sin embargo, la acusación hizo que el conductor volviera a bajarse del auto. Pero cuando abrió la puerta, el sindicalista le pegó una patada en la cintura.

El incidente, que no pasó a mayores, fue contenido por la intervención del economista Guillermo “Willy” Laborda, integrante del ciclo radial “Alguien tiene que decirlo”, y de una oficial de la Policía de la Ciudad que se encontraba en la zona.

La grabación terminó ahí, pero una cámara de Radio Mitre mostró cómo siguió la secuencia. El candidato a diputado se sacó la campera y mostró intenciones de pelear, mientras Feinmann fue frenado por el encargado de seguridad de la radio.

Peretta, que en mayo fue candidato a legislador porteño y obtuvo apenas 0,13% de los votos (2.082 sufragios), volverá a competir en las elecciones nacionales de octubre.

Marcelo Peretta Marcelo Peretta.

No es la primera vez que protagoniza hechos violentos: en 2022 fue denunciado por agredir a golpes al abogado Gustavo Jorge Gallo, a quien le provocó lesiones tras insultarlo y empujarlo por una escalera.

Feinmann, por su parte, es actualmente una de las figuras periodísticas más influyentes del país. Su programa radial supera el 40% de share, según mediciones de Ibope, y lidera la franja desde 2022. En televisión, también encabeza cada tarde la señal A24 con una de las emisiones más vistas del periodismo argentino.