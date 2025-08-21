21 de agosto de 2025 - 15:22

"Unión por la Plata": el video que viralizó Manuel Adorni y desató la furia de Anabel Fernández Sagasti

El vocero presidencial Manuel Adorni expuso un error de la senadora kirchnerista y ella le respondió en X.

La senadora Anabel Fernández Sagasti

La senadora Anabel Fernández Sagasti

Foto:

Prensa Senado
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Cuando se estaban tratando pedidos de ascenso del personal de la Armada y la Fuerza Aérea impulsados por el Poder Ejecutivo, la legisladora kirchnerista confundió el nombre de su bloque por un título propio de memes políticos.

En el expediente del Poder Ejecutivo 146/24, el interbloque Unión por la Plata… Patria, se va a abstener”, dijo la senadora y Adorni no se lo perdonó. El vocero presidencial recortó el video de 10 segundos y lo publicó en su cuenta de X con la palabra “Fin” que suele utilizar en esa red social para burlarse de la oposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1958566503608909857&partner=&hide_thread=false

El video generó risa entre los libertarios y hasta la vicegobernadora Hebe Casado reaccionó: “No sabía que le habían cambiado el nombre al bloque, aquí lo confirma Anabel”.

La senadora kirchnerista no se quedó en el molde y a través de la misma red social citó el video en cuestión para cruzar a Adorni. “Sí. Por la plata que Milei le roba a los jubilados, a las personas con discapacidad, al Garrahan, a las universidades, al Conicet y a todos los argentinos”, dijo.

“Piensan mal porque para ustedes la Patria tiene precio. No me van a frenar, sigan intentándolo. Chantas. A ustedes, la coima avanza, le dedico la votación de los decretos de hoy”, sostuvo la dirigente cercana a Cristina Kirchner.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1958573736115777854&partner=&hide_thread=false

