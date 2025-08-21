"Unión por la Plata": el video que viralizó Manuel Adorni y desató la furia de Anabel Fernández Sagasti

El vocero presidencial Manuel Adorni expuso un error de la senadora kirchnerista y ella le respondió en X.

En medio de una intensa sesión en el Senado, dónde se destaca el tratamiento del financiamiento universitario de un largo temario, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti quedó expuesta por un furcio que viralizó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Cuando se estaban tratando pedidos de ascenso del personal de la Armada y la Fuerza Aérea impulsados por el Poder Ejecutivo, la legisladora kirchnerista confundió el nombre de su bloque por un título propio de memes políticos.

“En el expediente del Poder Ejecutivo 146/24, el interbloque Unión por la Plata… Patria, se va a abstener”, dijo la senadora y Adorni no se lo perdonó. El vocero presidencial recortó el video de 10 segundos y lo publicó en su cuenta de X con la palabra “Fin” que suele utilizar en esa red social para burlarse de la oposición.

El video generó risa entre los libertarios y hasta la vicegobernadora Hebe Casado reaccionó: "No sabía que le habían cambiado el nombre al bloque, aquí lo confirma Anabel".

La senadora kirchnerista no se quedó en el molde y a través de la misma red social citó el video en cuestión para cruzar a Adorni. “Sí. Por la plata que Milei le roba a los jubilados, a las personas con discapacidad, al Garrahan, a las universidades, al Conicet y a todos los argentinos”, dijo.