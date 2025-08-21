Tras el freno en Diputados, hay sesión caliente en el Senado: más fondos para universidades y para el Garrahan

El Senado de la Nación sesionará hoy desde las 11:00 con un extenso temario que abarca proyectos clave como el financiamiento universitario, la declaración de emergencia en pediatría, la revisión de decretos delegados y acuerdos militares, según confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

La convocatoria fue acordada en la reunión de Labor Parlamentaria, encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un perfil bajo tras las tensiones internas con el presidente Javier Milei, que la calificó como “traidora”.

Uno de los puntos centrales será el financiamiento a universidades públicas, tema de alto impacto en la agenda educativa. Además, los senadores abordarán la emergencia en pediatría, luego de que la Cámara de Diputados rechazara por amplia mayoría el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad , iniciativa que deberá ser comunicada formalmente antes de llegar al recinto del Senado.

En paralelo, el oficialismo buscará avanzar en la aprobación de decretos delegados que transforman organismos históricos. Entre ellos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) , que perderían su carácter autárquico para pasar a ser unidades desconcentradas dependientes de secretarías de Estado.

El Gobierno argumentó que estas reformas buscan mayor eficiencia, señalando un “sobredimensionamiento” de cargos en el INTA y una concentración de recursos administrativos en el INTI “muy por encima de los estándares habituales”.

Uno de los decretos más polémicos es el que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo con más de seis décadas de trayectoria, cuyas funciones de planificación, control y elaboración de pliegos pasarían al Ministerio de Economía.

En la misma línea, se propone la eliminación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con la reasignación de sus competencias a la Secretaría de Transporte y a la Gendarmería Nacional para el control de rutas.

El paquete de medidas también contempla cambios en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasaría a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y en la Junta de Seguridad en el Transporte, que se limitaría al ámbito aeronáutico bajo la nueva denominación de Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

Con estos puntos en agenda, la sesión de hoy promete un debate intenso en la Cámara alta, donde se cruzarán las posturas del oficialismo que impulsa las reformas estructurales y una oposición que ya adelantó reparos sobre el impacto de las disoluciones y reorganizaciones propuestas.