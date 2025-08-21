Congreso: aplicaron el protocolo antipiquetes ante incidentes con los manifestantes

Mientras en el Senado se debaten distintos proyectos , entre ellos, el financiamiento a universidades y al Hospital Garrahan , el Gobierno implementó en las calles el protocolo antipiquetes en las afueras del Congreso .

La medida fue aplicada contra trabajadores del hospital pediátrico y manifestantes de gremios como Camioneros, que se encontraban protestando frente al Congreso Nacional.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina dispersaron con gases a un grupo identificado con el sindicato de Camioneros, según se pudo observar en una transmisión en vivo de TN. También intervino la Policía Federal, que desplegó personal motorizado.

La situación, que hasta pasadas las 14:30 se desarrollaba de forma pacífica, cambió cuando Prefectura avanzó sobre los manifestantes que bloqueaban la calle Hipólito Yrigoyen, a un costado de la Plaza del Congreso.

Dentro del recinto, los senadores discuten los decretos que modificaron o disolvieron distintos organismos estatales. Entre ellos se encuentran la desregulación de la Marina Mercante, la eliminación del Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI, el INTA y la Dirección Nacional de Vialidad.

Estos decretos ya fueron rechazados previamente por la Cámara de Diputados, y si el Senado también los desaprueba, quedarán oficialmente derogados.

La sesión se puso en marcha poco después de las 11, luego de que la oposición lograra reunir el quórum necesario. Con la presencia de 46 senadores y la ausencia de 26, el kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales habilitaron el inicio del debate.

Durante la jornada también se discutirá un incremento en los fondos destinados al Hospital Garrahan. En ese marco, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó el impacto fiscal del proyecto de Emergencia Pediátrica, que la oposición intentará convertir en ley en esta sesión del Senado.