Diputados: se aprobó la coparticipación automática de los ATN que impulsan los gobernadores

La medida significa otro golpe al Gobierno, ya que establece que los fondos se distribuirán de forma diaria y automática a las provincias. La gestión libertaria defendía el uso discrecional para emergencias.

En la noche de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La iniciativa, que consta con media sanción del Senado y que es impulsada por la mayoría de los gobernadores, representa un duro revés para el Gobierno nacional.

El oficialismo buscaba mantener el manejo discrecional de esos fondos. Ahora, la norma establece que los fondos de ATN serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable y su envío deberá ser "diaria y automática", en las mismas condiciones que la coparticipación federal.

ATN 143 afirmativos, 90 negativos: aprobado ATN 143 afirmativos, 90 negativos: aprobado. Diputados El debate en Diputados: ahogamiento o anticorrupción En la Cámara baja se expuso dos posturas antagónicas. Desde la oposición argumentaron que el recorte de fondos estaba ahogando a las provincias, mientras que el oficialismo defendió la discrecionalidad como una herramienta contra la corrupción.

A modo de defensa del proyecto, el diputado de Unión por la Patria (UxP), Ariel Rauschenberger, rechazó el argumento oficial sobre el riesgo al equilibrio fiscal. "¿Cómo vamos a querer romperlo si estamos discutiendo fondos de las provincias?", señaló Rauschenberger.

Su par de bancada, Silvana Ginocchio, aseguró que el Gobierno quitó la ayuda para conservar el superávit, lo que "llevó al ahogo a las provincias". Por su parte, el diputado Carlos Zapata defendió la propuesta del Gobierno de mantener el uso discrecional, al asegurar que el concepto de "Estado presente" "sirvió para alimentar un sistema de corrupción".

De esta manera, la propuesta del oficialismo consistía en seguir usando los ATN para emergencias y repartir solo el remanente. Esto quedó descartado con la aprobación del dictamen de mayoría, que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.