20 de agosto de 2025 - 20:14

Exigen que el director de la Agencia de Discapacidad desmienta audios sobre un presunto pago de coimas

El pedido lo realizó la oposición en la Cámara de Diputados, mientras se discutía sobre el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este miércoles, desde la oposición exigieron que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se pronuncie de forma pública sobre audios atribuidos a su persona. Se trata de un registro donde se mencionan pagos de coimas dentro del Gobierno.

Leé además

Los diputados por Mendoza se dividieron en la votación del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad.

Veto de Milei a la emergencia en discapacidad dividió a diputados de Mendoza: así votaron

Por Redacción Política
El Presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al CEO de Glencore, Gary Nagle.

Javier Milei recibió a las autoridades de dos mineras con inversiones confirmadas mediante el RIGI

Por Redacción Política

El pedido fue realizado por el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, en la Cámara Baja. El legislador describió el caso como “insólito” y pidió que el funcionario aclare si las grabaciones son auténticas o falsas. Todo ocurrió en la votación relacionada con el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En su intervención, Santoro señaló: “Circulan audios, supuestamente de Spagnuolo, en los que se afirma que la administración argentina percibía coimas de quinientos mil dólares cada mes justamente cuando en este recinto se discute un tema esencial para las personas con discapacidad”. El dirigente remarcó la necesidad de abordar el tema y solicitó que el Congreso tome una posición activa ante estos hechos.

Embed

Además, el diputado no dudó en criticar directamente al oficialismo por “justificar el veto presidencial bajo el argumento de combate a la corrupción”. Y agregó: “Para eso, ustedes tendrían que dar el ejemplo”. Instó a la bancada gobernante a asumir responsabilidades políticas y a dejar de evitar debates esenciales.

Santoro también sostuvo que el director de la Andis “debería desmentir públicamente los audios” para aportar claridad. En ese marco, demandó que el Congreso acompañe auditorías al sistema y emprenda tareas de saneamiento institucional, siempre que aparezcan indicios de manejos irregulares.

Por su parte, Pablo Jiuliano (Democracia por Siempre) sumó críticas, reclamando el cese de “titulares sobre audios del titular de la Andis reconociendo supuestos pedidos de coimas a laboratorios”. En su exposición, Jiuliano atribuyó la existencia de estos señalamientos a la falta de transparencia en la gestión estatal y propuso que ordenar la agencia sería un paso imprescindible para evitar estas denuncias.

Desde su banca, Esteban Paulon (Encuentro Federal) consideró que las revelaciones sobre las grabaciones representan “un jubileo de la corrupción”. Y destacó: “Ayer se escucharon fragmentos y hoy probablemente se escuchen más, incluyendo referencia a empresarios del sector farmacéutico”.

Paulon anunció también la presentación formal de una citación parlamentaria para que Spagnuolo y Karina Milei expongan sus explicaciones ante el plenario y precisen si las grabaciones corresponden a su autoría.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Cámara de Diputados se encamina hoy convertir en ley los proyectos impulsados por los gobernadores para reformar la distribución de la partida de ATN y del impuesto a los combustibles, dado que la oposición asegura tener el quórum y los votos para aprobar esas iniciativas.

Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

Por Redacción Política
El colectivo de la discapacidad continúa con su reclamo en Mendoza en defensa de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras en Diputados debatían el veto de Milei, en Mendoza marcharon por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Por Verónica De Vita
El gobierno de Milei, através del vocero presidencial Manuel Adorni, realizó anuncios sobre la discapacidad.

Discapacidad: la medida que anunció el gobierno de Milei para frenar el rechazo al veto

Por Redacción Política
Este martes por la tarde familias, profesionales y personas con discapacidad se concentraron en el Km 0 para marchar a la Legislatura en la previa de la sesión en el Congreso.

Mendoza se sumó a la vigilia nacional: así fue la "Marcha de Luces" por la Ley de Discapacidad

Por Victoria Asmat