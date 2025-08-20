Exigen que el director de la Agencia de Discapacidad desmienta audios sobre un presunto pago de coimas

Este miércoles, desde la oposición exigieron que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo , se pronuncie de forma pública sobre audios atribuidos a su persona. Se trata de un registro donde se mencionan pagos de coimas dentro del Gobierno .

El pedido fue realizado por el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Leandro Santoro, en la Cámara Baja. El legislador describió el caso como “insólito” y pidió que el funcionario aclare si las grabaciones son auténticas o falsas . Todo ocurrió en la votación relacionada con el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En su intervención, Santoro señaló: “ Circulan audios, supuestamente de Spagnuolo , en los que se afirma que la administración argentina percibía coimas de quinientos mil dólares cada mes justamente cuando en este recinto se discute un tema esencial para las personas con discapacidad”. El dirigente remarcó la necesidad de abordar el tema y solicitó que el Congreso tome una posición activa ante estos hechos.

Además, el diputado no dudó en criticar directamente al oficialismo por “justificar el veto presidencial bajo el argumento de combate a la corrupción”. Y agregó: “Para eso, ustedes tendrían que dar el ejemplo” . Instó a la bancada gobernante a asumir responsabilidades políticas y a dejar de evitar debates esenciales.

Boludo, esto es un ESCANDALO. Se filtraron AUDIOS en donde SPAGNUOLO el TITULAR de la AGENCIA NACIONAL de DISCAPACIDAD, RECONOCE que estan COIMEANDO y que KARINA MILEI se lleva PARTE DE LAS COIMAS. Y además EL PRESIDENTE LO SABE desde EL AÑO PASADO. Son TODOS CORRUPTOS pic.twitter.com/8RGIzqSc4B

Santoro también sostuvo que el director de la Andis “debería desmentir públicamente los audios” para aportar claridad. En ese marco, demandó que el Congreso acompañe auditorías al sistema y emprenda tareas de saneamiento institucional, siempre que aparezcan indicios de manejos irregulares.

Por su parte, Pablo Jiuliano (Democracia por Siempre) sumó críticas, reclamando el cese de “titulares sobre audios del titular de la Andis reconociendo supuestos pedidos de coimas a laboratorios”. En su exposición, Jiuliano atribuyó la existencia de estos señalamientos a la falta de transparencia en la gestión estatal y propuso que ordenar la agencia sería un paso imprescindible para evitar estas denuncias.

Desde su banca, Esteban Paulon (Encuentro Federal) consideró que las revelaciones sobre las grabaciones representan “un jubileo de la corrupción”. Y destacó: “Ayer se escucharon fragmentos y hoy probablemente se escuchen más, incluyendo referencia a empresarios del sector farmacéutico”.

Paulon anunció también la presentación formal de una citación parlamentaria para que Spagnuolo y Karina Milei expongan sus explicaciones ante el plenario y precisen si las grabaciones corresponden a su autoría.