Javier Milei recibió a las autoridades de dos mineras con inversiones confirmadas mediante el RIGI

Este miércoles, el presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con el CEO de la empresa multinacional Glencore , Gary Nagle. Luego, el mandatario estuvo con el CEO de Río Tinto Group , Simon Trott. Se tratan de dos compañías mineras con inversiones millonarias confirmadas en la Argentina a través del programa RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones).

Veto de Milei a la emergencia en discapacidad dividió a diputados de Mendoza: así votaron

Imputaron en Mendoza a dos funcionarios de Javier Milei por desobedecer a la Justicia

Milei recibió en su despacho a Nagle, al CEO de Glencore Argentina , Martín Pérez de Solay, y a la directora de Asuntos Corporativos de la firma, Anne Edwards. El presidente también fue acompañado por el canciller Gerardo Werthein y los secretarios de Coordinación de Energía y Minería , Daniel González; y de Minería, Luis Lucero.

Cabe recordar que, días atrás, la minera Glencore presentó al Ministerio de Economía dos solicitudes de adhesión al RIGI para dos proyectos de cobre por más de US$ 13.000 millones :

La empresa calculó que ambas iniciativas generarán más de 10.000 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y más de 2.500 durante la fase operativa . El proyecto El Pachón es un yacimiento de cobre y molibdeno a gran escala ubicado en San Juan, mientras que el Proyecto Agua Rica es un yacimiento a gran escala de cobre, oro, plata y molibdenolocalizado en Catamarca.

Javier Milei recibió al saliente CEO del Río Tinto Group, Jakob Stausholm, y al entrante CEO, Simon Trott Javier Milei recibió al saliente CEO del Río Tinto Group, Jakob Stausholm, y al entrante CEO, Simon Trott. X / @OPRArgentina

Río Tinto Group

Tras la reunión con Glencore, Milei recibió al saliente CEO del Río Tinto Group, Jakob Stausholm, y al entrante CEO, Simon Trott. La empresa invertirá en Salta US$ 2.700 millones para la producción de litio, en el marco del primer RIGI que aprobó la gestión libertaria.

Además, la firma detalló el desembolso proyectado en los primeros dos años: US$ 571 millones en el primer año y US$ 885 millones en el segundo. En ese marco, la compañía solicitó la adhesión al régimen para la construcción de una planta comercial con capacidad de 53.000 toneladas anuales de carbonato de litio, aplicando tecnología de extracción directa (DLE).

Luego de las dos audiencias, el jefe de Estado y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se trasladaron a la planta baja de Casa de Gobierno. Ambos presenciaron un concierto de la Fanfarria Alto Perú de Granaderos y la Filarmónica del Ejército, que interpretaron distintas piezas musicales, entre ellas célebres bandas de sonido de películas como Rocky, Star Wars e Indiana Jones.