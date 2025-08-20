20 de agosto de 2025 - 22:15

Fátima Flórez habló sobre su futuro reencuentro con Javier Milei: "Está bueno que nos veamos"

Ambos se verán en Estados Unidos, "cada uno con sus respectivos trabajos". El presidente irá al show de la artista, pero por sus agendas se complica una reunión posterior.

Fátima Florez reveló que verá a Javier Milei en Las Vegas.

Fátima Florez reveló que verá a Javier Milei en Las Vegas.

Foto: Los Andes
La capocómica Fátima Flórez ratificó que el presidente Javier Milei asistirá a su espectáculo en Las Vegas, Estados Unidos. Además, la artista negó tener planeada una reunión por fuera de su espectáculo. También se opuso a los dichos de su expareja Norberto Marcos.

Sobre su estadía en EE.UU., Flórez aseguró que condice con la del jefe de Estado. “Da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 6 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos. Él en el marco de su tour y yo del mío. Está bueno que nos veamos”, afirmó.

Sin embargo, acusó a las apretadas agendas de ambos por no poder reunirse luego de presenciar el espectáculo por lo que no habría un momento a solas y dejaría de lado los rumores de reconciliación: “Estamos con trabajo a full y no creo”.

Y agregó: “Siempre que me venga a ver al teatro (...) a él le gusta mucho mi despliegue en el escenario así que va a ser una alegría”. Luego se refirió a los dichos de su ex, Norberto Marcos, que se refirió a una imposibilidad a la hora de reunirse con la actriz.

No hay ningún desencuentro con nadie y no sé por qué se dice eso. Como siempre les dije, en mí va a encontrar a una amiga, una oreja y aquí estoy. Soy una lady y en mí nunca van a encontrar guerra ni conflicto”, contestó la capocómica.

