El Gobierno logró hoy blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley que apuntaba a aumentar las jubilaciones en un 7.2% , al haber reunido poco más de un tercio de los votos.

Veto de Milei a la emergencia en discapacidad dividió a diputados de Mendoza: así votaron

Diputados rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad

El proyecto también buscaba ampliar el bono excepcional a 110 mil pesos para los jubilados de la mínima.

La oposición rechazaba el veto y buscaba propinarle otro embate al Gobierno, pero se quedó a las puertas : logró 160 votos a favor de insistir con la norma, mientras que 83 lo hicieron en contra y seis diputados se abstuvieron.

Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector del bloque de la UCR votaron en contra del veto , mientras que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO se abroquelaron y levantaron un muro para defender la decisión presidencial.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Vilma Ripoll instó a “quebrar este veto indigno al presidente Milei y después ir por todo”, mientras su compañero de bancada Alejandro Vilca aclaró que “este proyecto no es una solución sino que es algo paliativo”.

Diputados no alcanzó el número para rechazar el veto de Milei al aumento a jubilados El Gobierno logró hoy blindar el veto del presidente Javier Milei a la ley que apuntaba a aumentar las jubilaciones en un 7.2%, al haber reunido poco más de un tercio de los votos. NA / Mariano Sánchez

“Hay que tirar abajo este nefasto veto de Milei para defender la jubilación digna”, exhortó el jujeño del FIT.

A su turno, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo que “el ajuste que quieren hacer es intolerable”.

“Siempre estuvimos para recomponer de manera razonable y responsable, sin impedir el plan de estabilización al gobierno de Milei”, añadió.

En tanto, el jefe de bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, advirtió a los diputados que habían votado a favor cuando se aprobó la media sanción de la ley, y que ahora podrían revisar sus posturas para ayudar al Gobierno.

“Si vos venís a transfugar tu voto acá y traicionás a los jubilados que no pueden llegar a fin de mes, no sos digno de estar sentado en estas bancas”, remarcó.

Y agregó: “No podés decir una cosa hace media hora y darte vuelta. No lo podés hacer. No hay llamado del gobierno nacional, no hay llamado del gobernador de tu provincia, no hay llamado de nadie que te tenga que dar vuelta el voto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1958311981183586552&partner=&hide_thread=false Desde el Congreso hicimos todo el esfuerzo para corregir una injusticia, y mejorar un poco la triste situación que viven millones de jubilados en toda la Argentina. Lamentablemente, no alcanzó la empatia, ni la sensibilidad social, ni los votos: no habrá aumento para jubilados. pic.twitter.com/iWBaIn7dIl — Julio Cobos (@juliocobos) August 20, 2025

A su turno, el diputado del MID Eduardo Falcone ratificó que “hay fuentes alternativas” para financiar el aumento a los jubilados, por lo que ratificó el apoyo de su espacio a la ley.

La diputada nacional del PRO Silvana Giudici aseguró que este “conjunto de medidas” que impulsa la oposición basado en una “narrativa de la sensibilidad “tiraría por la borda el esfuerzo que se le ha pedido a los argentinos en estos 22 meses” del Gobierno de Milei.

“Lo que buscan es volver al pasado. No quiero ser cómplice del fracaso de la Argentina”, enfatizó la legisladora cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, apuntó contra los que estuvieron “mirando para otro lado” en este debate luego de haber colaborado con la media sanción de la ley de aumento jubilatoria el 4 de junio pasado.

El santafesino habló de posibles “prebendas” a gobernadores como herramienta de presión para que algunos diputados cambien su voto y blinden el veto de Milei, por lo que pidió ser “serios” y “responsables” para “defender los derechos de los jubilados”.

Francisco Monti, de la Liga del Interior-LLA, llamó a “terminar con décadas de voluntarismo” y afirmó que “es mucho más fácil levantar alguna bandera con demagogia y discursos bonitos”.

“Pero venimos aquí con responsabilidad a defender el principal ancla que tiene el plan de estabilización que es el programa fiscal”, explicó.

También desde el oficialismo, el diputado mendocino de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez, defendió el veto presidencial, haciendo hincapié en la imposibilidad fiscal del Tesoro nacional. Martínez criticó duramente a la oposición por no proponer una fuente de financiamiento clara para la ley. "Sin decir, por más que insistan, ninguna fuente de financiamiento proponen esta ley. Pan para hoy y hambre para mañana", afirmó Martínez.

El legislador libertario también recordó la exigencia legal de que toda propuesta de gasto debe especificar de dónde provendrá el 100% de la erogación, señalando que la ley vetada solo contemplaba el 4% del financiamiento total. Martínez acusó a la oposición de "no mentirle en la cara a los jubilados", tildando las promesas de la ley como "vacías" y "slogans bonitos", comparándolas con promesas pasadas de pagar jubilaciones con instrumentos financieros como leliqs o lebacs. "Entiendo que estemos en un clima electoral, pero necesitamos ser sinceros, sobre todo con los jubilados, que esperan por este debate", concluyó el diputado.

Con esta votación, el gobierno de Javier Milei consolida su postura de austeridad fiscal y logra evitar un gasto que, a su criterio, era insostenible para las arcas del Estado.