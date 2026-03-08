8 de marzo de 2026 - 16:41

Confirman que 248 argentinos regresaron al país desde Emiratos Árabes por la escalada en Medio Oriente

Así lo afirmó el canciller Pablo Quirno y agregó que el trabajo para asistir a los ciudadanos argentinos que permanecen en la región continuará en los próximos días.

Varios países, incluida Argentina, comenzaron a repatriar a sus ciudadanos varardos en zonas de conflicto como Emiratos Árabes Unidos.

Varios países, incluida Argentina, comenzaron a repatriar a sus ciudadanos varardos en zonas de conflicto como Emiratos Árabes Unidos.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno Nacional confirmó que 248 ciudadanos argentinos lograron regresar al país desde Emiratos Árabes Unidos en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que provocó cancelaciones masivas de vuelos y dejó a cientos de personas varadas en la región.

Leé además

Tensión en el Challenger de Fujairah: suspendieron los partidos por bombardeos.

Pánico en el tenis: jugadores escaparon de la cancha por bombardeos en Emiratos Árabes
Captura del video publicado por el Gobierno nacional en el Día de la Mujer. 

El Gobierno criticó al feminismo y a la gestión de Alberto Fernández en el Día de la Mujer: "Estafa"

El canciller Pablo Quirno informó a través de su cuenta de X, que el operativo se llevó adelante a través de gestiones diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la embajada argentina y el consulado en ese país, en coordinación con aerolíneas y autoridades locales para facilitar la salida de los compatriotas afectados por la crisis.

Según detalló el funcionario, 248 de los 416 argentinos identificados en Emiratos Árabes Unidos ya pudieron abandonar ese país, lo que representa cerca del 60% del total de ciudadanos que habían quedado varados en medio de las restricciones de vuelos provocadas por el conflicto en la región.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2030622342112485417&partner=&hide_thread=false

Las autoridades explicaron que el operativo se desarrolló en un contexto de alta complejidad logística, debido a la intermitente apertura del espacio aéreo y a la cancelación de numerosos vuelos comerciales en Medio Oriente.

En ese marco, se decidió priorizar la evacuación de menores de edad y personas con problemas de salud, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El regreso de los argentinos fue posible gracias a la reanudación parcial de algunas rutas aéreas y a la programación de vuelos comerciales que conectan Dubái con Sudamérica, generalmente con escala previa en la ciudad brasileña de Río de Janeiro antes de arribar a Buenos Aires.

Desde Cancillería señalaron que el trabajo para asistir a los ciudadanos argentinos que permanecen en la región continuará en los próximos días, ya que aún quedan compatriotas que buscan salir de los Emiratos Árabes Unidos y de otros países afectados por la escalada bélica.

En ese sentido, Quirno aseguró que hay más vuelos programados y que el Gobierno mantiene contacto permanente con los argentinos que se encuentran en Medio Oriente para facilitar su retorno “de la manera más rápida y segura posible”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tropa peronista: el intendente Omar Félix, el diputado Emir Félix, el intendente Matías Stevanato (Maipú) y la senadora Adriana Cano. 

Desayuno de Coviar: el PJ criticó la "tibieza" del presidente saliente y el kirchnerismo planteó un "pacto productivo"

El gobernador Alfredo Cornejo en el Almuerzo de Bodegas de Argentina

Cornejo contó detalles del "Argentina Week" en EEUU y se refirió al polémico posteo sobre la baja de empleo

Victoria Villarruel recorrió el establecimiento de Testa Desarrollos Agrícolas, para conocer de cerca el trabajo y el desarrollo del sector

Victoria Villarruel en el Valle de Uco: reunión con productores y empresarios de San Carlos

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, separados por el titular de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, y el gobernador Alfredo Cornejo. 

Interna violeta: Martín Menem y Victoria Villarruel se encontraron en el Almuerzo de Bodegas de Argentina