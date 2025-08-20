Inminente renuncia del titular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

El Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) presentará se renuncia . Se trata de Diego Spagnuolo , quien fue señalado como el autor de varios audios en los que se habla de pago de coimas . Esta irregularidad beneficiaría a una empresa que está vinculada a Martín Menem .

Tras la viralización del audio, desde la oposición exigieron que se esclarezca el hecho. Se trata de maniobras irregulares y prácticas de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados . El tema se abordó en Diputados, en medio de la discusión por el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Según reportó Infobae, la decisión del funcionario está tomada . Además trascendió que habrá una investigación judicial que estará a cargo del fiscal Franco Picardi.

En un primer momento, las grabaciones fueron difundidas en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. El material expone cómo operadores buscaban dinero a través de empresas proveedoras para facilitarles contratos con el Estado .

Los audios atribuidos a Spagnuolo describen cómo operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado, especialmente en el rubro de medicamentos, para acceder a contratos oficiales. “A mí me están defalcando la agencia” , manifiesta en uno de los registros, aludiendo a la participación directa de un funcionario vinculado a la gestión anterior de Mauricio Macri, que habría asumido el control financiero del organismo.

El registro apunta a la implicancia de operadores que actuaban fuera del círculo de confianza de Spagnuolo. En los audios se grafica la operatoria: “Van a pedirle guita a los prestadores”, sostiene. Además explica que estos pedidos de dinero a las empresas farmacéuticas funcionaban como un costo extra no regulado, necesario para garantizar la firma de convenios y el acceso a servicios públicos esenciales.

En ese marco, uno de los actores clave es Droguería Suizo Argentina, empresa vinculada a Martín Menem con fuerte presencia en el norte. Según el propio Spagnuolo, el mecanismo permitía a la droguería actuar como intermediaria privilegiada, con capacidad para definir condiciones y precios ante los proveedores locales.

Martín Menem.jpg Martín Menem. Captura video

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, destaca. El entramado, tal como lo describe Spagnuolo, también abarcaba servicios relacionados fuera del área farmacéutica, como internaciones y transporte.

“Esto lo hacen de ratas. Es un kiosco de 20/30 mil dólares por mes”, detalla, haciendo alusión a las supuestas cifras que se recaudaban por mes a partir de estas maniobras. De esta manera aseguró que la estructura irregular operaba sin su control directo ni intervención, limitándose a, según sus propias palabras, “controlar que lo mío esté ordenado porque el quilombo lo hacen atrás. A mis espaldas. Yo no tengo nada que ver”.

En el testimonio que se difundió a nivel nacional, el titular de la Andis afirma haber alertado a altas autoridades del Gobierno acerca de estas prácticas. “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”, señala el registro sobre la aproximación de Spagnuolo a la Casa Rosada.

“Hay una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tiene descuento. Entonces la droguería la consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tiene descuentos y la rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los medicamentos que tienen descuentos van para ellos”, detalla el audio.

La difusión de los audios y la relación de la Droguería Suizo Argentina con la organización de estos convenios irregulares generan impacto dentro del oficialismo, por la vinculación histórica de la empresa con sectores ligados a Martín Menem, referente clave dentro del entramado político nacional.