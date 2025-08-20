Un periodista de TN se emocionó al aire durante la marcha por emergencia en discapacidad: "A poner el pecho"

La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en Discapacidad . La oposición alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la sanción y dio un duro golpe al oficialismo. El resultado fue 172 votos contra 73 y dos abstenciones.

Alerta por viento Zonda este jueves en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llegará la máxima

Afuera, mientras tanto, familiares y organizaciones acompañaron con una manifestación frente al Congreso. Expresaron su preocupación y dieron su solidaridad al sector de salud. En ese marco, la cobertura del canal TN dejó un momento cargado de emoción.

El cronista Santiago Martella se quebró al aire al hablar de su hijo y reconocer que las dificultades que relatan las familias también lo atraviesas en lo personal. "Todo lo que ellos cuentan también me representa y me refleja” , comenzó diciendo.

Martella señaló que cuando se demoran los reintegros médicos siente “vergüenza” y valoró la fortaleza de las familias que siguen adelante pese a las trabas: “Ellos tienen un corazón gigante y una magia que nos hace seguir. Lo importante es que nos vean que seguimos poniendo el pecho ante cada situación” .

El periodista agregó: “Dentro de casa, ninguno de los que está acá en la marcha va a dejar de luchar o se va a rendir. Siempre vamos a salir adelante porque eso es lo que ven nuestros hijos. Si nosotros seguimos, nuestros hijos también”.

También destacó el vínculo entre profesionales y chicos con discapacidad: “Es muy lindo y deseamos que esto salga e influya para bien en todos”.

Embed Santiago, notero de #TN, se quiebra en la cobertura de la marcha por la ley de emergencia en discapacidad al hablar de su hijo: "Todo lo que ellos cuentan también me representa y me refleja”. pic.twitter.com/Madm9v2PH1 — Real Time (@RealTimeRating) August 20, 2025

En la votación, además de los bloques opositores, acompañaron el rechazo al veto la exlibertaria Lourdes Larrieta, cinco diputados del PRO y los legisladores del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcano. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se abstuvo.

En tanto, los diputados que respaldaron al Gobierno fueron 34 de La Libertad Avanza (LLA), 30 del PRO, tres radicales y seis de diputados de Liga del Interior.