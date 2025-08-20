20 de agosto de 2025 - 21:15

Un periodista de TN se emocionó al aire durante la marcha por emergencia en discapacidad: "A poner el pecho"

Santiago Martella se quebró en vivo mientras hablaba de su hijo y profesionales. La propuesta se aprobó por 172 votos a favor y hubo 73 en contra. Ahora pasa al Senado.

El cronista Santiago Martella se quebró al aire mientras cubría la marcha frente al Congreso.

El cronista Santiago Martella se quebró al aire mientras cubría la marcha frente al Congreso.

Foto:

Captura de video
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Leé además

Alerta por viento zonda este jueves en Mendoza

Alerta por viento Zonda este jueves en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y uno de los implicados en la distribución de fentanilo contaminado

Caso fentanilo: procesaron y ordenaron la detención de García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma

Por Redacción Sociedad

Afuera, mientras tanto, familiares y organizaciones acompañaron con una manifestación frente al Congreso. Expresaron su preocupación y dieron su solidaridad al sector de salud. En ese marco, la cobertura del canal TN dejó un momento cargado de emoción.

Cronista se emociona en vivo

El cronista Santiago Martella se quebró al aire al hablar de su hijo y reconocer que las dificultades que relatan las familias también lo atraviesas en lo personal. "Todo lo que ellos cuentan también me representa y me refleja”, comenzó diciendo.

Martella señaló que cuando se demoran los reintegros médicos siente “vergüenza” y valoró la fortaleza de las familias que siguen adelante pese a las trabas: “Ellos tienen un corazón gigante y una magia que nos hace seguir. Lo importante es que nos vean que seguimos poniendo el pecho ante cada situación”.

El periodista agregó: “Dentro de casa, ninguno de los que está acá en la marcha va a dejar de luchar o se va a rendir. Siempre vamos a salir adelante porque eso es lo que ven nuestros hijos. Si nosotros seguimos, nuestros hijos también”.

También destacó el vínculo entre profesionales y chicos con discapacidad: “Es muy lindo y deseamos que esto salga e influya para bien en todos”.

Embed

En la votación, además de los bloques opositores, acompañaron el rechazo al veto la exlibertaria Lourdes Larrieta, cinco diputados del PRO y los legisladores del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcano. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal se abstuvo.

En tanto, los diputados que respaldaron al Gobierno fueron 34 de La Libertad Avanza (LLA), 30 del PRO, tres radicales y seis de diputados de Liga del Interior.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 20 de agosto

Por Redacción
Traslado del reactor que se hizo en Impsa para YPF. En la foto va por la lateral del Acceso Sur.

Tras 4 días parado, reanudarán el traslado del enorme reactor de YPF: qué calles y rutas estarán cortadas

Por Redacción Sociedad
El comedor Horneritos sufrió filtraciones y roturas en el techo por las lluvias y piden ayuda

El comedor Horneritos sufrió filtraciones y roturas en el techo por las lluvias: piden ayuda para reabrir

Por Lautaro Domínguez
maipu celebrara el ?dia del padre mendocino? con una pena sanmartiniana

Maipú celebrará el “Día del Padre Mendocino” con una Peña Sanmartiniana

Por Redacción