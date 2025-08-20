Alerta por viento Zonda este jueves en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con un marcado ascenso de la temperatura y nevadas en la zona de cordillera.

Para este jueves 21 de agosto, está pronosticada una jornada con nubosidad variable con ascenso de la temperatura y viento zonda que afectará a Mendoza, según la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras varios días con tiempo agradable en la provincia, este jueves el viento Zonda se hará sentir en el llano y en la zona de cordillera. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 25°C y la mínima será de 6°C.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento zonda que afectará a toda la provincia de Mendoza. “El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos”.

Alerta amarilla por zonda y nevadas Alerta amarilla por zonda y nevadas Además, el ente emitió una alerta amarilla por nevadas en la zona de cordillera. Debido a esta situación, se prevé que el Paso Cristo Redentor continuará cerrado en ambos sentidos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al viernes se espera un cambio drástico en el tiempo debido al ingreso de un frente frío que hará descender notablemente la temperatura. Además se anticipan precipitaciones aisladas y nevadas moderadas en la cordillera. La máxima será de 14°C y la mínima de 8°C.