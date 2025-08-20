20 de agosto de 2025 - 07:49

Último día antes de que baje el Zonda: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Los detalles del pronóstico del tiempo para hoy.

Amanecer en la Ciudad de Mendoza. Foto archivo / Los Andes

Amanecer en la Ciudad de Mendoza. Foto archivo / Los Andes

Los Andes | Redacción Sociedad
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo: "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima rondará los 20°C.

Por la noche, a partir de las 21, se espera viento Zonda de intensidad leve en cordillera sur, oeste de Malargüe y sur de Malargüe, manteniéndose por la madrugada del martes.

La expectativa está puesta en lo que pasará este jueves, ya que a la tarde hay alta probabilidad de que baje el Zonda al llano. Según el reporte de Defensa Civil:

  • 6.00 - cordillera sur
  • 11.00 - Malargüe y Uspallata
  • 12.00 - oeste del Valle de Uco
  • 15.00 - toda la zona sur (más intenso en Valle de Uco y Malargüe)
  • 18.00 - Gran Mendoza

Las velocidades de las ráfagas podrían llegar a los 40 y 50 km/h.

En Alta Montaña habrá nevadas intensas, con acumulación de hasta 50 centímetros.

Por efecto Zonda, la temperatura máxima llegará a los 25°C.

Nube de polvo cubre la ciudad de mendoza por el viento zonda. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
Se espera Zonda este jueves - Foto archivo / Los Andes

Se espera Zonda este jueves - Foto archivo / Los Andes

El viernes entrará el frente frío

Después del Zonda, como ocurre siempre, ingresará un viento sur intenso en toda la provincia y podría haber precipitaciones aisladas. La máxima apenas será de 12°C.

Habrá continuidad de mal tiempo en Alta Montaña hasta la medianoche del viernes o la madrugada del sábado.

