Último día antes de que baje el Zonda: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Este miércoles será el último día de "calma" y tiempo agradable en Mendoza , antes de la llegada del viento Zonda. En Alta Montaña, sigue vigente la alerta de nevadas y el paso Cristo Redentor se mantiene cerrado.

Tiempo estable en Mendoza antes del ingreso de viento Zonda: la máxima para este miércoles

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy en el pronóstico del tiempo : "Algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima rondará los 20°C .

Por la noche, a partir de las 21, se espera viento Zonda de intensidad leve en cordillera sur, oeste de Malargüe y sur de Malargüe, manteniéndose por la madrugada del martes.

La expectativa está puesta en lo que pasará este jueves , ya que a la tarde hay alta probabilidad de que baje el Zonda al llano. Según el reporte de Defensa Civil:

Las velocidades de las ráfagas podrían llegar a los 40 y 50 km/h.

En Alta Montaña habrá nevadas intensas, con acumulación de hasta 50 centímetros.

Por efecto Zonda, la temperatura máxima llegará a los 25°C.

Nube de polvo cubre la ciudad de mendoza por el viento zonda. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes Se espera Zonda este jueves - Foto archivo / Los Andes

El viernes entrará el frente frío

Después del Zonda, como ocurre siempre, ingresará un viento sur intenso en toda la provincia y podría haber precipitaciones aisladas. La máxima apenas será de 12°C.

Habrá continuidad de mal tiempo en Alta Montaña hasta la medianoche del viernes o la madrugada del sábado.