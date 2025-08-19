Tiempo estable en Mendoza antes del ingreso de viento Zonda: la máxima para este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 7°C para mañana en Mendoza. El jueves subirá la temperatura y anuncian varias alertas amarillas.

La temperatura en Mendoza se mantendrá estable este miércoles tras una jornada que comenzó con sol y estuvo acompañada por una advertencia de viento Zonda. Para el jueves, en cambio, se espera un ascenso abrupto de la máxima. Ese día continuarán la nubosidad y las nevadas en Cordillera, mientras que rige una alerta amarilla por viento Zonda y se prevé un fuerte temporal de nieve en Alta Montaña.

A continuación, observamos en detalle cómo estará el tiempo en la provincia durante los próximos días.

Temperatura de este miércoles La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica que este miércoles 20 de agosto estará “algo nublado” con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 20°C, mientras que la mínima será de 7°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera anuncian nevadas intensas.

Jueves: viento Zonda y temporal en Cordillera El jueves 21 de agosto la temperatura tendrá un marcado aumento, pero acompañado de condiciones extrañas. Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 6°C, con nubosidad. Además, rige alerta amarilla por viento Zonda en precordillera y en el llano -de intensidad moderada a fuerte durante la tarde-.

No obstante, el pronóstico meteorológico también indica temporal de viento y nevadas en la Cordillera, por lo que se recomienda estar atentos al sitio oficial del Paso Cristo Redentor antes de iniciar un viaje.

