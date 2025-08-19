Tras las lluvias, alerta por Zonda y ascenso de la temperatura: así estará el tiempo en Mendoza

Después de un lunes gris y lluvioso , Mendoza amaneció este martes a puro sol. La temperatura irá en ascenso , con la advertencia latente por viento Zonda en algunos sectores de la provincia.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico para hoy : "Nubosidad en disminución con ascenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Inestable en cordillera". Tras una mínima de 6°C, la máxima alcanzará los 20°C en horas de la tarde.

Desde Defensa Civil alertaron que el Zonda será leve este martes y afectará, entre las 14 y 18 horas, solamente al sector sur de la cordillera y sur de Malargüe.

En tanto, habrá viento de sur a norte entre las 11 y 22, en la zona sur, Valle de Uco y noreste provincial, con velocidades promedio de 25 km/h.

Respecto a mañana, miércoles 20 de agosto , se espera una jornada con cielo "algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Nevadas en cordillera". La mínima será de 7°C, mientras que la máxima llegará a los 19°C.

El jueves 21 de agosto se espera la llegada de un viento Zonda generalizado en toda la provincia de Mendoza, con diferentes horarios de impacto según la zona.

En la precordillera sur comenzará alrededor de las 6 de la mañana en la cordillera sur, mientras que en Malargüe, Valle de Uco y Uspallata se sentirá desde las 10.

En el Gran Mendoza y zona Este, el Zonda se hará presente en el llano con mayor intensidad desde las 15.

Las velocidades promedio rondarán los 45 a 50 km/h, con ráfagas más intensas, según señaló Defensa Civil.

En consecuencia, la temperatura máxima será de 22°C. Por la noche, se espera un frente frío.