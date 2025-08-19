Votá en nuestra encuesta, ¿Viste la película de Francella "Homo Argentum"? ¿Qué te pareció?

19 de agosto de 2025 - 11:35

El filme, que se ubicó entre los más vistos de la semana, divide opiniones con argumentos a favor y en contra.

La película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella, continúa generando debate entre el público y la crítica. El filme, que se ubicó entre los más vistos de la semana, divide opiniones con argumentos a favor y en contra.

A favor. Quienes la celebran destacan la impecable actuación de Francella, el ritmo narrativo y la forma en que la historia logra reflejar con ironía y crudeza aspectos de la sociedad argentina. Para algunos críticos, el largometraje “abre discusiones necesarias” y consolida al actor en un rol dramático que lo aleja de la comedia clásica.

En contra. En contraste, otros espectadores señalan que la película sobrecarga de mensajes políticos y sociales, lo que, según ellos, le quita fuerza a la trama. Además, cuestionan que algunos pasajes resultan previsibles y exagerados, y que el guion prioriza la provocación antes que la profundidad del relato.

