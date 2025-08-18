Guillermo Francella eligió entre Messi, Maradona o Pelé en "Homo Argentum" y sorprendió

Dentro de las 16 historias que componen la película Homo Argentum, una de las más comentadas es “Bienvenidos a Buenos Aires” , donde Guillermo Francella encarna a José, un arbolito de la calle Florida . El personaje seduce a dos turistas brasileños, les ofrece cambiar dólares , intenta venderles una campera de cuero y hasta promociona un descuento turístico .

En medio de la negociación, surge la pregunta sobre quién es el mejor futbolista de la historia .

Los brasileños no dudan: eligen a Messi por su humildad y genialidad. Sin embargo, José sorprende al quedarse con Pelé y descartar a Maradona por el famoso gol con la mano contra Inglaterra.

En tono provocador, lanza: "Para mí, Pelé, porque lo de Maradona es trampa. Como argentino no puedo permitirlo".

El guion escrito por Cohn, Duprat y Convertini aprovecha cada viñeta para desnudar un "rasgo" del gen argentino .

En este caso, el “arbolito” combina picardía, negocio en negro y complicidad con ladrones que esperan a los turistas.

La escena no solo genera risa, también plantea un debate cultural entre Messi, Maradona y Pelé, tres nombres eternos del fútbol mundial.

La presencia de turistas de San Pablo agrega un contraste entre la mirada brasileña y la visión de un porteño de pura cepa.

El personaje de Francella termina señalando a los delincuentes con los que colabora.

Homo Argentum: éxito de taquilla del cine argentino y el fenómeno Guillermo Francella

Estrenada el 14 de agosto de 2025, la película argentina ya superó los 400.000 espectadores en pocos días, transformándose en el film nacional más visto del año.

Con un elenco que incluye a Eva De Dominici, Dalma Maradona, Gastón Soffritti y Miguel Granados, la producción de Pampa Film confirma que el cine local todavía puede competir con los tanques de Marvel y los grandes estrenos internacionales.