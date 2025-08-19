Caos en el cine: gritos, quejas y "mini piquete" en una función de "Homo Argentum"

Un grupo de espectadores que asistió este fin de semana a la Sala 1 del Cine San Martín, en La Plata, denunció una serie de irregularidades que incluyeron más de una hora de espera para el inicio de la película protagonizada por Guillermo Francella.

El techo de la sala de cine está en malas condiciones.

Un grupo de espectadores que asistió este fin de semana a la Sala 1 del Cine San Martín, en La Plata, denunció una serie de irregularidades que incluyeron más de una hora de espera para el inicio de la película “Homo Argentum”, protagonizada por Guillermo Francella.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA), los asistentes cuestionaron no solo la demora sino también el mal funcionamiento de las pantallas, que se apagaban y presentaban intermitencias durante la proyección. Además, remarcaron que en el techo de la sala “parece haber riesgo de derrumbe”.

image El techo de la sala de cine está en malas condiciones. Noticias Argentinas Un video que se difundió en redes sociales muestra los insultos y reclamos de los presentes, quienes pedían que comenzara la función de uno de los filmes más vistos de la semana, aunque sus pedidos no fueron escuchados.

Finalmente, los espectadores fueron trasladados a otra sala del Cinema City, pero debido a las demoras muchos optaron por exigir el reembolso de los $7.500 que habían abonado por la entrada.

Cabe recordar que hace unos meses se produjo un derrumbe en una de las salas del Cine 8, donde dos personas resultaron hospitalizadas. En esa ocasión, los dueños ofrecieron a los damnificados entradas gratis para todo el año como compensación.