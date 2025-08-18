18 de agosto de 2025 - 16:29

Sorpresa absoluta por la "aparición" de Gonzalo Montiel en la película Homo Argentum: "Nuestro Quijote"

Cine. Un guiño a la gesta de la Selección Argentina en la película Homo Argentum, de Guillermo Francella.

Sorpresa absoluta por la aparición de Gonzalo Montiel en la película Homo Argentum Nuestro Quijote
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La producción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, sorprendió al público con un guiño directo a la historia reciente de la Selección argentina. En Homo Argentum, el personaje de Francella encarna a un relator deportivo inspirado en Andrés Cantor, recreando con tono emotivo la histórica definición del Mundial de Qatar 2022.

Leé además

un trabajador queda impactado al encontrarse con una de las aves terrestres mas grandes en plena ruta

Un trabajador queda impactado al encontrarse con una de las aves terrestres más grandes en plena ruta

Por Andrés Aguilera
Esta sartén es un gran objeto de reciclaje. 

La sartén oxidada o dañada, no la tires, es un tesoro: la forma útil de aprovecharla

Por Andrés Aguilera

La historia de Guillermo Francella como relator de fútbol

La secuencia forma parte de la historia titulada “La fiesta de todos”, una de las dieciséis historias que integran la película.

“Ahí va nuestro Quijote. Maradona te está iluminando desde el cielo pibe. Montiel coloca la pelota en el punto del penal. Vamos, toma carrera. Respira hondo, vamos Gonzalo. Por favor te lo pido”, dice el personaje de Francella, seguido por el grito de gol emocionado.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella

Homo Argentum, la película argentina más vista de 2025

El estreno de Homo Argentum no pasó desapercibido. En apenas cuatro días desde su llegada a los cines, la película dirigida por Duprat y Cohn alcanzó 417.163 espectadores, consolidándose como la producción argentina más vista del año.

image

El largometraje superó a otras propuestas nacionales y extranjeras, incluidas superproducciones de Marvel y la secuela de Otro viernes de locos. Con este éxito, la dupla de directores vuelve a reafirmar su lugar en la industria local.

El elenco es otro de los puntos fuertes del film: además de Francella, participan Eva De Dominici, Clara Kovacic, Miguel Granados, Gastón Soffritti y Dalma Maradona, entre otros nombres destacados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuándo llega a las plataformas de streaming Homo Argentum, la película de Guillermo Francella.

Dónde y cuándo ver en streaming "Homo Argentum", la película de Guillermo Francella

Por Redacción Espectáculos
guillermo francella eligio entre messi, maradona o pele en homo argentum y sorprendio

Guillermo Francella eligió entre Messi, Maradona o Pelé en "Homo Argentum" y sorprendió

Por Redacción Espectáculos
Homo Argentum (2025) vs. Relatos salvajes (2014): quién llevó más gente a los cines

Homo Argentum vs. Relatos Salvajes: cómo le fue en taquilla a la película con Guillermo Francella

Por Redacción Espectáculos
El presidente Javier Milei se mostró enojado por el aumento salarial de los senadores que pasarán a cobrar una dieta de 9 millones de pesos por mes.

Milei elogió el estreno de Homo Argentum y apuntó contra sus opositores: "Parásitos mentales"

Por Redacción Política