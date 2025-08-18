Sorpresa absoluta por la "aparición" de Gonzalo Montiel en la película Homo Argentum: "Nuestro Quijote"

La producción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, sorprendió al público con un guiño directo a la historia reciente de la Selección argentina. En Homo Argentum, el personaje de Francella encarna a un relator deportivo inspirado en Andrés Cantor, recreando con tono emotivo la histórica definición del Mundial de Qatar 2022.
La secuencia forma parte de la historia titulada “La fiesta de todos”, una de las dieciséis historias que integran la película.
En esa escena, el actor narra con intensidad el instante en que Gonzalo Montiel patea el penal decisivo, inmortalizando con su relato una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino.
“Ahí va nuestro Quijote. Maradona te está iluminando desde el cielo pibe. Montiel coloca la pelota en el punto del penal. Vamos, toma carrera. Respira hondo, vamos Gonzalo. Por favor te lo pido”, dice el personaje de Francella, seguido por el grito de gol emocionado.
Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella
Homo Argentum, la película argentina más vista de 2025
El estreno de Homo Argentum no pasó desapercibido. En apenas cuatro días desde su llegada a los cines, la película dirigida por Duprat y Cohn alcanzó 417.163 espectadores, consolidándose como la producción argentina más vista del año.
El largometraje superó a otras propuestas nacionales y extranjeras, incluidas superproducciones de Marvel y la secuela de Otro viernes de locos. Con este éxito, la dupla de directores vuelve a reafirmar su lugar en la industria local.
El elenco es otro de los puntos fuertes del film: además de Francella, participan Eva De Dominici, Clara Kovacic, Miguel Granados, Gastón Soffritti y Dalma Maradona, entre otros nombres destacados.