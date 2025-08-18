Sorpresa absoluta por la "aparición" de Gonzalo Montiel en la película Homo Argentum: "Nuestro Quijote"

Cine. Un guiño a la gesta de la Selección Argentina en la película Homo Argentum, de Guillermo Francella.

La producción dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizada por Guillermo Francella, sorprendió al público con un guiño directo a la historia reciente de la Selección argentina. En Homo Argentum, el personaje de Francella encarna a un relator deportivo inspirado en Andrés Cantor, recreando con tono emotivo la histórica definición del Mundial de Qatar 2022.

La historia de Guillermo Francella como relator de fútbol La secuencia forma parte de la historia titulada “La fiesta de todos”, una de las dieciséis historias que integran la película.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Star Distribution LA (@stardistributionla) En esa escena, el actor narra con intensidad el instante en que Gonzalo Montiel patea el penal decisivo, inmortalizando con su relato una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino.

“Ahí va nuestro Quijote. Maradona te está iluminando desde el cielo pibe. Montiel coloca la pelota en el punto del penal. Vamos, toma carrera. Respira hondo, vamos Gonzalo. Por favor te lo pido”, dice el personaje de Francella, seguido por el grito de gol emocionado.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella Homo Argentum, la película argentina más vista de 2025 El estreno de Homo Argentum no pasó desapercibido. En apenas cuatro días desde su llegada a los cines, la película dirigida por Duprat y Cohn alcanzó 417.163 espectadores, consolidándose como la producción argentina más vista del año.