13 de agosto de 2025 - 12:55

Un trabajador queda impactado al encontrarse con una de las aves terrestres más grandes en plena ruta

Un descubrimiento inesperado en Australia muestra la presencia de aves gigantes en campos rurales, sorprendiendo a un trabajador.

Un trabajador queda impactado al encontrarse con una de las aves terrestres más grandes en plena ruta
Por Andrés Aguilera

Un descubrimiento inesperado dejó a un trabajador sin palabras al cruzarse con una de las aves más grandes de Australia. La sorprendente aparición de animales nativos en plena carretera generó asombro, mientras la inteligencia colectiva de quienes observan el reino animal se maravilla

Leé además

sumergible de aguas profundas descubre un animal gigante a 5.922 metros de profundidad en el abismo del pacifico

Sumergible de aguas profundas descubre un animal 'gigante' a 5.922 metros de profundidad en el abismo del Pacífico

Por Ramiro Viñas
Antes de tirar la lata de gaseosa, guardá el anillo de metal porque puede solucionar de forma permanente un objeto del hogar.

Los anillos de las latas de gaseosa no los tires, tenés un tesoro: la forma útil de aprovecharlos

Por Redacción

Avutardas: características y comportamiento de una de las aves más grandes de Australia

La avutarda australiana es reconocida por ser una de las aves terrestres más grandes del continente. Sus machos destacan por:

  • Inflar la garganta para producir un sonido gutural durante la época de apareamiento

  • Pavonearse con la cola erguida para atraer a las hembras

  • Poner un solo huevo, con incubación aproximada de 24 días

Estas aves suelen habitar llanuras áridas y, aunque antes estaban más extendidas, su número ha disminuido notablemente. Se estima que quedan menos de 100.000 ejemplares en estado salvaje.

Su compañero pudo identificar rápidamente que se trataba de una avutarda, confirmando que Australia sigue albergando animales únicos y de gran tamaño.

image

El encuentro demuestra cómo las aves nativas pueden aparecer en lugares inesperados, generando un impacto visual impresionante y recordando la importancia de la conservación.

Conservación y curiosidades de las aves australianas: el valor de los descubrimientos en la naturaleza

image

El avistamiento de esta avutarda australiana permite reflexionar sobre la protección de animales y ecosistemas en Australia. Entre las curiosidades:

  • Son extremadamente raras en el sur del continente

  • Pueden permanecer varios días en el mismo campo, como se observó en este caso

  • Su tamaño y comportamiento les dan un aspecto casi "mítico", comparado con criaturas de ficción

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

Peugeot 3008: el SUV híbrido que conquista Argentina con diseño, potencia y precio competitivo

Por Andrés Aguilera
Son varios los artistas y deportistas argentinos que destacan por haber nacido siendo zurdos.

Día Internacional del zurdo: cuáles son los argentinos más destacados de la historia

Por Agustín Zamora
Con esta receta podrás tener en tu casa estas ricas galletas que tantos recuerdos nos traen.

Galletas Tita iguales a las originales: receta de solo 4 ingredientes

Por Andrés Aguilera
si desea mantener las garrapatas alejadas de su jardin, evite cultivar estas 4 plantas

Si desea mantener las garrapatas alejadas de su jardín, evite cultivar estas 4 plantas

Por Andrés Aguilera