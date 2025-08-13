No es ser perfecto: el TOC que delata el miedo al error en las personas, según expertos

Algunas conductas obsesivas pueden estar vinculadas a un temor profundo a equivocarse. La psicología reconoce un tipo de miedo específico de trastorno.

Hábitos negativos como el miedo a equivocarse pueden ser el principal problema de una persona en la vida diaria.

Revisar varias veces un trabajo, leer y releer un mensaje antes de enviarlo o comprobar repetidamente si una acción se hizo bien puede parecer sólo una cuestión de cuidado. Sin embargo, para algunas personas estas conductas forman parte de un patrón que responde a un trastorno obsesivo compulsivo con miedo al error.

Algunos hábitos de este tipo de TOC no siempre se reconocen de inmediato, ya que las conductas asociadas suelen considerarse un perfeccionismo extremo. El problema aparece cuando la necesidad de certeza absoluta provoca malestar y consume tiempo, afectando la productividad y la capacidad de tomar decisiones con confianza.

Este subtipo de trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC de revisión o comprobación, se caracteriza por la necesidad repetitiva de confirmar que una tarea se hizo de forma correcta.

Según la Anxiety and Depression Association of America (ADAA), las personas que lo padecen pueden llegar a revisar documentos, correos electrónicos o tareas simples varias veces, con miedo de haber cometido un error que podría generar consecuencias negativas.

Estas revisiones no surgen de una evaluación sobre el riesgo, sino de una ansiedad persistente que solo disminuye momentáneamente al comprobar nuevamente. Este patrón puede extenderse a situaciones como verificar que una puerta esté cerrada o que una suma esté bien hecha, aunque la persona ya lo haya confirmado varias veces.

A diferencia del simple cuidado por los detalles, en este caso la revisión se convierte en una inclinación que interfiere con la rutina diaria y alimenta el miedo al fallo, generando un círculo difícil de romper.

Existen algunas estrategias para reconocerlo y afrontarlo La identificación temprana es clave para evitar que este tipo de TOC se intensifique. Por eso, la terapia cognitivo conductual, especialmente la técnica de exposición y prevención de respuesta, es una de las más eficaces para tratarlo. La terapia consiste en exponerse de manera gradual a la situación que genera ansiedad y evitar la conducta compulsiva, permitiendo que la ansiedad disminuya con el tiempo.

Además se trabaja en modificar los pensamientos distorsionados que asocian el error con consecuencias desproporcionadas.

Por eso, deberás mantener rutinas estructuradas, practicar técnicas de relajación y aprender a tolerar la incertidumbre. Esas son estrategias complementarias que ayudan a reducir el impacto. Aunque en casos más severos, puede ser necesario combinar la terapia con medicación indicada por un profesional. Y así comprender que equivocarse es parte del aprendizaje y que no siempre es posible tener control absoluto sobre todo para disminuir el temor y recuperar la confianza.

El TOC vinculado al miedo al error no es simplemente una búsqueda de perfección, sino una reacción de ansiedad que impulsa conductas repetitivas. Con un diagnóstico adecuado y un tratamiento basado en estrategias psicológicas, podrás reducir su impacto y aprender a convivir con la posibilidad del error sin que esto limite la vida diaria.