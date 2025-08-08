8 de agosto de 2025 - 15:20

Hablar muy fuerte y encima de los demás: qué significa según la psicología y cómo interpretarlo

Interrumpir y hablar con voz fuerte es algo que muchos hacen sin notarlo. La especialistas explican el por qué de este comportamiento que a muchos irrita.

hablar fuerte según psicologíoa
Por Redacción

Hablar muy fuerte y encima de los demás, interrumpiendo o acaparando la conversación, no es simplemente una cuestión de volumen, también puede hablar de temor a no ser relevante, necesidad de control o modelos de comunicación aprendidos bajo lógica de dominación. Lo que aparece como potente voz, en ocasiones, es una estrategia para proteger vulnerabilidades o imponer jerarquía.

Leé además

Esto significa, según la psicología, rechazar las muestras de afecto.

Qué significa rechazar muestras de afecto, según la psicología

Por Andrés Aguilera
Si te controlan sin gritar es porque la persona está siendo manipuladora.

Qué significa que una persona sea manipuladora y cómo identificarla, según la psicología

Por Redacción

Si este estilo de comunicación interfiere en relaciones o provoca desgaste emocional, puede ser útil trabajar con un psicólogo estrategias de comunicación asertiva, fortalecimiento de la autoestima y escucha respetuosa.

HABLAR
Desde la psicología, este comportamiento tiene diversas interpretaciones

Desde la psicología, este comportamiento tiene diversas interpretaciones

Hablar más fuerte puede indicar menos autoconfianza

Aunque a primera vista parece una señal de seguridad, en realidad puede ocultar lo contrario. En Open Privilege explican que muchas personas que hablan en voz alta, especialmente en contextos laborales, lo hacen para compensar una profunda inseguridad: “Para algunos, ser fuertes y habladores es una forma de enmascarar vulnerabilidad o falta de autoestima. Al ser el centro de atención, desvían del ojo propio criticón”.

Este tipo de comportamiento puede responder al miedo de pasar desapercibido o no ser valorado, especialmente en entornos competitivos. Así, la voz alta funciona como un escudo defensivo.

Algunos hablan por encima de otros para tomar el control de la conversación

Hablar encima de alguien, interrumpir o mostrar superioridad discursiva, también puede tener raíces profundas en el deseo de dominar la conversación. Desde la psicología comunicacional, se observa que el patrón de interrumpir o hablar sobre otro puede instalarse desde la infancia como modelo de poder.

Según Herway: “Quienes no dejan que otros hablen suelen asociar hablar con poder, porque crecieron creyendo eso. Para ellos, comunicar es controlar". Ese hábito suele reforzarse en distintos contextos grupales donde la voz dominante se percibe como más prestigiosa.

hablar fuerte dominar la coversación charla

Más allá del volumen: poder, ansiedad y significado

  • Inseguridad y necesidad de validación: hablar fuerte puede ser el reflejo de un deseo imperioso de ser escuchado y reconocido.
  • Dominación comunicativa: interrumpir y hablar sobre otros puede señalar búsqueda de control social, control conversacional o posicionamiento dominante.
  • Confusión entre asertividad y agresión: muchos confunden expresarse con firmeza con imponerse, distorsionando límites y afectando el respeto interpersonal.

¿Comunicación asertiva vs comunicación agresiva?

Según la definición del psicólogo, la asertividad implica expresar opiniones con seguridad sin atacar ni ignorar a los demás. En cambio, interrumpir o hablar alto puede cruzar la línea hacia la agresión comunicativa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cruzar los brazos con frecuencia no es un simple movimiento y es un gesto corporal clave en las personas.

Qué significa que una persona cruce los brazos al hablar, según la psicología

Por Redacción
Los trucos naturales, como usar hojas de laurel, son aliados efectivos para cuidar el hogar y mantenerlo libre de roedores sin químicos dañinos.

Una hoja es suficiente: la mejor forma de deshacerte de ratas y ratones

Por Andrés Aguilera
tira estas 5 plantas del living, provocan moho y humedad

Tirá estas 5 plantas del living, provocan moho y humedad

Por Andrés Aguilera
Recetas de comida con ingredientes ideales para la nutrición y el entrenamiento diario.

7 cenas proteicas que ayudan a recuperarte después del entrenamiento

Por Andrés Aguilera