No es solo dieta: la forma más eficaz para perder la grasa abdominal

Quemar grasa implica entender el metabolismo, priorizar el entrenamiento de fuerza y considerar la influencia de las hormonas.

Isabel Belaustegui, médica y especialista en nutrición, desmiente el mito de que hacer abdominales elimina la barriga. Explica que el cuerpo no quema grasa localizada simplemente con ejercicios como correr o sudar en los gimnasios. Para perder grasa abdominal, es crucial la flexibilidad metabólica, la capacidad de alternar entre glucosa y grasa como fuentes energéticas.

Cómo quemar la grasa abdominal Cómo quemar la grasa abdominal. Los problemas de salud que desencadena la mala nutrición Cuando predomina el consumo de azúcar, el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina, lo que dificulta la pérdida de peso, aumenta la inflamación crónica y eleva el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 o infartos. “Una grasa abdominal resistente es un síntoma de metabolismo alterado”, afirma Belaustegui. La grasa visceral abdominal, más allá de lo estético, se asocia con inflamación silenciosa que daña órganos y tejidos, aumentando el riesgo de enfermedades graves a largo plazo.

Alimentación saludable El horario de las comidas influye en el éxito de las dietas y puede atenuar el impacto del riesgo genético sobre el peso corporal. Web Para quemar esa grasa, la especialista recomienda iniciar con entrenamiento de fuerza en lugar de cardio o actividades de alto impacto. Ejercicios como sentadillas, dominadas o peso muerto activan mecanismos hormonales que movilizan las reservas de grasa de forma más efectiva que el cardio tradicional.

Con el mismo tiempo y esfuerzo, el entrenamiento de fuerza mejora la composición corporal y optimiza la respuesta hormonal, fundamental para la pérdida de peso. Esto permite que el cuerpo use la grasa como fuente energética con mayor eficiencia, favoreciendo la reducción de la grasa abdominal.

Cómo quemar la grasa abdominal Los ejercicios de fuerza son clave para mejorar el metabolismo. El estigma sobre las personas Belaustegui también señala el estigma hacia las personas con sobrepeso, donde denuncia que es injusto acusarlas de falta de voluntad, ya que muchas se esfuerzan sin obtener resultados. La pérdida de peso no depende solo del esfuerzo físico, sino de factores hormonales que afectan la respuesta metabólica. Aunque se haga ejercicio y se siga una dieta saludable, el metabolismo y las hormonas condicionan la capacidad para adelgazar